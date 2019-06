Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Im vorigen Jahr ließ der kleine Pius vom Münsterländertor die Herzen der Besucher des Greffener Bauernmarktes höherschlagen. Beim diesjährigen Bauernmarkt am Sonntag auf dem Gelände des Hofes Hemkemeyer an der Beelener Straße stand seine 650 Kilo schwere Mama Antonia alleine in einer kleinen Umzäunung.