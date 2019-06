Harsewinkel (WB). Das Freibad Harsewinkel bleibt die ganze Saison über geschlossen. Das teilt die Stadt mit. Grund sind verbotene Weichmacher in der Farbe des Rutschebeckens.

Nachdem im Mai so genannte PCB, polychlorierte Biphenyle, entdeckt worden waren, war das Bad gar nicht erst – wie ursprünglich geplant – am 25. Mai eröffnet worden. Der Triathlon am 2. Juni musste ins Hallenbad verlegt werden.

Inzwischen liegt ein Gutachten des Facharztes für Hygiene und Umweltmedizin, Prof. Dr. Wiesmüller, vor. Der Gutachter kommt zwar zum Ergebnis, dass die Nutzung des Planschbeckens ohne Einschränkung und die Nutzung des Schwimmerbeckens bei Ausschluss der Risikogruppen Säuglinge, Kleinkinder und Frauen im gebärfähigen Alter vertretbar ist. Allerdings seien die Sicherheitsempfehlungen, die der Gutachter bei einer solchen Teilöffnung des Freibades für notwendig erachtet, zum einen sehr aufwändig und teuer, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Zum anderen bestehe keine Gewähr, dass diese Teilnutzung die ganze Saison aufrecht erhalten bleiben könne. Der Gutachter empfiehlt bis auf weiteres eine wöchentliche Beprobung des PCB-Gehaltes, weil sich durch Nutzung und Witterungseinflüsse die Konzentration verändern könnte. Für das »Nichtschwimmerbecken mit Rutsche« rät er aus Vorsorgegründen von jeglicher Nutzung ab.

Wöchentliche Kosten von bis zu 1360 Euro

Die Kosten für die empfohlenen Wasseranalysen und Wischproben werden auf 800 € bis 1360 Euro pro Woche geschätzt. Sollte sich dann eine höhere Konzentration herausstellen, ist mit weiteren Gutachterkosten zu rechnen.

Weitere Sicherheitsempfehlungen könnten zur Folge haben, dass weitere Risikogruppen ausgeschlossen werden oder sogar von die Nutzung aller Becken abgeraten wird. »Selbst wenn wir alle Empfehlungen einhalten, besteht keine Gewähr, dass die Teilnutzung, wie nach dem jetzigen Gutachten vertretbar, die ganze Saison aufrechterhalten werden kann«, betont Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide.

Neueröffnung 2020 nach Umbau

Das Hallenbad kann genutzt werden, über die geänderten Öffnungszeiten für die Sommersaison will die Stadt in den nächsten Tagen informieren.

Im September will die Stadt Harsewinkel mit den lange geplanten Sanierungsarbeiten beginnen. Zum 60. Geburtstag 2020 soll das Freibad neu eröffnen.