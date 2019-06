Von Uwe Caspar

Harsewinkel (WB). Die Anklage klingt kurios: Ausgerechnet eine Dame im schon fortgeschrittenen Alter soll pornographische Schriften verbreitet haben, was man einer 68-Jährigen eigentlich nicht zutraut.

Wobei es aber nicht um unappetitliche Sexszenen geht, die auf dem Index stehen – hinter der Geschichte verbirgt sich eher ein kleines Eifersuchtsdrama.

So ist der beschuldigten Harsewinkelerin vorgeworfen worden, Briefe mit angeblich brisantem Inhalt an die Ehefrau ihres früheren Geliebten und andere Personen verschickt zu haben. In dem anonymen Schreiben lag auch ein Foto bei, das den Mann mit nacktem Oberkörper zeigt. Die Aufnahme soll aus dem Jahr 2008 stammen.

»Mein Ex hatte es mit mehreren Frauen getrieben«

Die Angeklagte (»Mein Ex hatte es mit mehreren Frauen getrieben«) dementiert jedoch energisch, dass sie die Absenderin gewesen sei. Auch von einem Gutachter durchgeführte Schriftproben konnten den Autor oder die Autorin der schmuddeligen Post nicht ermitteln. »Ich war es jedenfalls nicht«, versichert die Harsewinkelerin aufrichtig.

»Aufgrund des Gutachtens kann ich Sie nicht freisprechen, aber auch nicht verurteilen«, erklärte Richter Dr. Markus Seib. Ihm blieb nichts anderes übrig, als das Verfahren, das sich bereits seit vier Jahren hinzog, einzustellen.

Ein weiteres Gutachten einzuholen – da waren sich der Richter, Staatsanwältin und der Anwalt der Frau einig –, hätte wegen der großen Zeitspanne kaum Sinn gemacht. Erleichtert verließ die 68-Jährige nach der kurzen Verhandlung den Gerichtssaal: »Deckel endlich drauf! Ich bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe.«