Sein Fachwerk-Paradies in Marienfeld ist die Keimzelle des Unternehmens mit aktuell 280 Beschäftigten an sechs Standorten in Deutschland: Heiner Bessmann blickt auf ein erfolgreiches Wirken als Unternehmer zurück. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

»Als einfacher Dorfschneider konnte ich die Ansprüche nicht erfüllen, die damals in der Kölner Firma galten«, erinnert sich Heiner Bessmann. »Leider hatte ich zuvor auch mein Geld auf den Kopf gehauen, so dass ich plötzlich mit leeren Taschen dastand«, erzählt der Marienfelder. Doch es kam noch schlimmer: Auch eine Herberge für Handwerksgesellen nahm den jungen Bessmann nicht auf. So habe er die eine oder andere Nacht in Gastwirtschaften unter Tischen schlafen müssen.

Ohne Geld in der Tasche vor die Tür gesetzt

Heute kann der heimatverbundene Bekleidungsfabrikant über solche Anekdoten schmunzeln, »damals haben wir uns echte Sorgen gemacht.« Stets an seiner Seite auf der vierjährigen Walz: sein Jugendfreund Franz Fölling aus Rheda-Wiedenbrück. Ihn wird Heiner Bessmann neben etwa 220 Gästen begrüßen, wenn der Jubilar im Hotel Klosterpforte in Marienfeld an diesem Samstag zur Geburtstagsfeier einlädt.

Die Walz führt ihn auch nach Nordafrika. Dort trifft Heiner Bessmann Ende der 1950er Jahre auf schöne Frauen – und auf Kamele. Foto: Bessmann Die Walz führt ihn auch nach Nordafrika. Dort trifft Heiner Bessmann Ende der 1950er Jahre auf schöne Frauen – und auf Kamele. Foto: Bessmann

Heiner Bessmann blickt dabei auf ein bewegtes, bewegendes (Berufs-)Leben zurück: »Ich habe bestimmt sieben Mal auf meinen Reisen die Welt umrundet«, verrät der 80-Jährige eine seiner großen Leidenschaften. Der Unternehmer ist überdies nicht nur fünffacher Vater, achtfacher Großvater – er ist zudem Globetrotter und Heimatfreund zugleich. Jüngst stiftete er dem Heimatverein ein Bürgerhaus unweit des Klosters.

»Auf der Walz mussten wir immer wieder improvisieren, Ideen haben. Dies wurde mir zum Erfolgsrezept, mein Unternehmen aufzubauen«, sagt Bessmann. Während andere Bekleidungsunternehmen der Region längst verschwunden sind oder vor dem Bankrott stehen, hat Bessmann mit seiner westfälischen Bodenständigkeit sein Konzept vom Erlebniseinkauf im Fachwerk-Dorf an der B513 Schritt für Schritt ausgebaut. »Umsatz um jeden Preis bringt doch nichts«, sagt er kurz und knapp, ohne Namen zu nennen. Die Firma, die 1898 von Bessmanns Großvater Hermann in Marienfeld gegründet worden war, hat mittlerweile sechs Standorte in Deutschland. Als Geschäftsführer steht Sohn Volker (51) seit 2003 an der Spitze.