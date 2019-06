Von Gabriele Grund

Um 17.29 Uhr stand der neue König fest. Der 49 Jahre alte Lkw-Kraftfahrer bei Reiling, der dem Offizierskorps angehört, war selbst überrascht vom Ausgang des Schießens – er wollte eigentlich gar nicht König werden. Dennoch führt er die Marienfelder nun durchs die Schützensaison. Uta Ellerbrächter steht ihm als Königin zur Seite.

Max Kiffmeyer ist neuer Jungschützenkönig

Neue Regenten gab es während des 70. Schützenfestes auch vom Schützennachwuchs zu vermelden. Etliche Jungschützen waren am Samstagabend an die Vogel­stange getreten, um ihren neuen Regenten zu ermitteln. Um 21.09 Uhr war es schließlich soweit. Max Kiffmeyer (21, Auszubildender als Technischer Produktdesigner) schoss die Reste des einst so stolzen Wappentieres mit dem 201. Schuss aus dem Schießkasten. Begleitet wird der elfte Marienfelder Jungschützenkönig von Marie Wiedenlübbert (18, Berufliches Gymnasium). Das Throngefolge des Jungschützenkönigspaares besteht aus Chantal Scheipers und Magnus Kieseleit sowie Alexandra Michael und Jelde Bisping. Insignienschützen wurden Daniel Tiekmann (Krone), Finn Klömmer (Zepter) und Aileen Mix (Apfel).

Veith Hülsmann trifft bei den Jugendschützen am besten

Dass auch die Jugendschützen (12 bis 15 Jahre) mit dem Gewehr umgehen können, wurde am Samstagnachmittag deutlich. Beim Vogelschießen setzte Veith Hülsmann (12 Jahre, Klasse 6h Gesamtschule) um 14.53 Uhr mit dem 171. Schuss den entscheidenden Treffer. Als Begleiterin durch das Regierungsjahr steht ihm Eva Markmeier (12 Jahre, Klasse 6d Gymnasium Harsewinkel) zur Seite. Die Throngesellschaft besteht aus Lukas Toppmöller und Mara Merten sowie Felix Lakemeier und Berit Meyer zu Wickern. Insignienschützen wurden Felix Lakemeier (Krone), Lorena Poppenborg (Zepter) und Alwin Homeyer (Apfel). Das Pokalschießen der Jugend (10 bis 15 Jahre) gewann Hannah Landwehr vor Leo Buchmann und Mia Lakebrink.

Allen Grund zur Freude hatte am Sonntag Alfred Bisping (56). Dem Marienfelder wurde in Anerkennung seiner jahrelangen ehrenamtlichen Verdienste zum Wohle des Heimatvereins und der Marienfelder Bürger der Große Heimatverdienstorden verliehen. Als Jüngstes von sieben Kindern in der Oester geboren, ging es nach der Schulzeit in Marienfeld und Harsewinkel in die Tischlerlehre. Im Dezember 1979 trat Alfred Bisping in die Kolpingsfamilie Marienfeld ein, deren Vorsitzender er von 1997 an für 19 Jahre war. In dieser Zeit war er verantwortlich für das Vater-Kind-Zelten in Westmeyers Busch, zählte zu den Initiatoren der Kanutour und war stets bei Aktionen wie Osterfeuer, Gartenentrümpelung und Altkleidersammlung im Einsatz.

Träger des Heimatverdienstordens war 2002 Schützenkönig

1979 war Alfred Bisping Gründungsmitglied der Volkstanzgruppe. Im Mai 1982 trat er in die Ehrengarde ein und blieb ihr 30 Jahre treu. 2002 wurde er Schützenkönig und repräsentierte zusammen mit seiner Ehefrau Gabi den Heimatverein. Er engagierte sich zudem im Kirchenvorstand, im Rat der Seelsorgeeinheit und als Kommunionhelfer. In diesem Jahr rettete er das Wegekreuz des Hofes Jäger/Feldhaus vor dem Verkauf an die Flughafen GmbH, ließ es restaurieren und im Mai an seinem Hof wieder aufstellen.

Auch die Festabende haben das Schützenfest auf dem Festplatz an der Klosterstraße geprägt. Beim Heimatabend am Freitag erhielten je einen »Orden für besondere Verdienste« Andre Füchtenkötter aus dem Offizierskorps, Ralph Mittrup aus der Ehrengarde, Julia Markmeier aus dem Blasorchester und Unterbrandmeister Peter Fislake von der Feuerwehr. Über den »Orden für außergewöhnliche Leistungen« konnten sich Sebastian Wiwianka und Alexander Wyrwol aus dem Blasorchester sowie Spielmann Manfred Eckstein, der als Paukenschläger im Spielmannszug aktiv ist, freuen.