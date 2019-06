Von Elke Westerwalbesloh

So sieht es auch Andreas Stork, Leiter der Gesamtschule in Harsewinkel: »Neben dem Herzen sollte auch das Portemonnaie für die Weiterführung der Außenwerkstatt geöffnet werden«, erklärt er in einem Schreiben an die Stadt. Dieses ergänzt einen Antrag des Fördervereins der Städtischen Gesamtschule um den Vorsitzenden Jochen Czech. In dem Antrag erklärt Czech ganz ausführlich, dass der Förderverein statt der erwarteten 4000 Euro Defizit im Jahr nun auf 11.000 Euro Minus sitzen bleibt.

»Die laufenden Kosten für Miete und Nebenkosten überschreiten die geplanten Ausgaben von 18.000 Euro«, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins. In Summe sind es 25.000 Euro, die für Miete, Nebenkosten, Material und Werkzeuge anfallen. In einer Kalkulation legt er offen, dass die Miete mit 14.200 Euro zu Buche schlägt, die Nebenkosten sich auf 7200 Euro belaufen und das material plus Werkzeug 3600 Euro verschlungen hat.

Für den Förderverein ist mit einem städtischen Zuschuss von 12.000 Euro und Spenden in Höhe von 700 Euro das Projekt finanziell nicht zu stemmen. »Der Betrieb der Außenwerkstatt ist bis maximal Juli 2020 möglich«, fasst Czech zusammen. Und das auch nur, weil Rücklagen vorhanden sind.

Czech weiter: »Da die Miete und die Nebenkosten nicht reduziert werden können, sehen wir nur die Möglichkeit, die Einnahmen zu erhöhen. Dies könnte durch neue Spender oder durch eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der Stadt erfolgen«, ist er sich sicher. Das Geld Jahr für Jahr über Spender rein zu holen, scheint wenig realistisch. Deshalb liegen die Hoffnungen bei der Stadt.

»Ich denke, es ist völlig unstrittig, dass die Ruheständler zusammen mit den beiden Lehrkräften der Gesamtschule ganz hervorragende Arbeit mit den Jugendlichen leisten«, unterstreicht Andreas Stork noch einmal die Situation in der Außenwerkstatt. Ohne dieses Projekt hätten die Jugendlichen wenig oder keine Chance in die Berufsausbildung zu starten.

Der Förderverein der Gesamtschule hat im Jahr 2017 zusammen mit der Stadt die Übernahme der Außenwerkstatt vom Förderverein der August-Claas-Schule in die Wege geleitet. Seit dem 1. Januar 2018 hat der Förderverein der Gesamtschule die Geschäfte der Außenwerkstatt inne.

Die Stadt Harsewinkel wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2020 auf den Antrag zurück kommen und nimmt ihn jetzt erstmal nur zur Kenntnis.