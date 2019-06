Von Stefanie Winkelkötter

Gesucht werden nämlich Namen für die Straßen im Neubaugebiet Olden Hof. Dort, an der Oesterweger Straße, sollen 61 Einfamilienhäuser und sechs Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht bis neun Wohneinheiten Platz finden. Erschlossen werden soll das Baugebiet über sechs neue Straßen. Wie diese benannt werden sollen, ist eine Frage, mit der sich die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses in ihrer Sitzung am heutigen Mittwoch, 26. Juni, 17 Uhr, beschäftigen werden. Möglich, dass die bisherigen weiblichen Straßennamen Droste-Hülshoff-Straße, Edith-Stein-Weg, Elisabethstraße, Erikastiege, Luise-Hensel-Straße und Käthe-Kollwitz-Straße »Gesellschaft« bekommen. Die siebte Straße mit Frauennamen, die Dorothea-Erxleben-Straße im Gebiet Auf den Middeln, ist so neu, dass sie noch über kein Straßenschild verfügt.

Denn nach Einschätzung von Bündnis 90/Die Grünen sollen Straßen in Neubaugebieten künftig vermehrt nach Frauen benannt werden. Bereits vor Wochen hat Fraktionssprecherin Brunhilde Leßner einen Antrag ins Rathaus geschickt mit der Idee, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Frauenwahlrechts Straßen nach Frauen zu benennen, »die für die Einführung des Wahlrechts gekämpft haben und bahnbrechend der Weimarer Nationalversammlung 1919 angehörten«. Diesen Frauen sollte nach Ansicht Leßners durch die entsprechende Vergabe von Straßennamen langfristig ein Denkmal gesetzt werden. Darüber hinaus regt die Grünen-Fraktionssprecherin an, die Namen der vier Frauen aufzugreifen, die als »Mütter des Grundgesetzes« in die Geschichte eingegangen sind.

Denkbar wäre es bekannte Frauen aus Harsewinkel zu ehren

In der Tat finden sich in einem Vorschlag der Stadtverwaltung die Namen einiger Frauenrechtlerinnen und »Mütter des Grundgesetzes«, die für die Straßen im Neubaugebiet Pate stehen könnten: Anita Augspurg, Lida-Gustava Heymann, Marie Juchacz, Elisabeth Selbert, Frieda Nadig, Helene Weber. Denkbar wäre es laut Verwaltungsvorlage auch, mit den neuen Straßennamen bekannte Frauen aus Harsewinkel zu ehren. Sollte sich die Politik dafür entscheiden, würde über in Frage kommende Namen in nicht-öffentlicher Sitzung beraten.

Eigentlich liegt das Vorschlagsrecht für neue Straßennamen beim Ortsheimatpfleger. Dieser ist grundsätzlich nicht gegen die Idee, Straßen nach starken Frauen zu benennen, könnte sich aber auch vorstellen, diesem zurzeit noch ländlichen Neubaugebiet Namen von verschiedenen Getreidesorten, blühenden und insektenfreundlichen Zwischenfrüchten oder von frei lebenden heimischen Tierarten zu geben. Zur Diskussion stehen die Namen Roggenweg, Getreideweg, Gerstenweg, Weizenweg, Triticaleweg, Maisweg, Dinkelweg; Senfweg, Rapsweg, Oelrettichweg, Buchweizenweg, Kleeweg, Lupinenweg, Phaceliaweg; Hasenweg, Fuchsweg, Taubenweg, Gänseweg, Rehweg, Dachsweg.