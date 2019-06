Bringen das Chancenportal Rheda-Wiedenbrück auf den Weg: (von links) Claudia Wilm, Dr. Ina Epkenhans-Behr, Svenja Karweger, Bettina Windau und Birgit Kaupmann. Das Angebot richtet sich vor allem an Zugezogene, junge Leute und Familien. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Junge Menschen, Zugezogene und Familien sind die Zielgruppen eines neuen Online-Portals. Sein Name: www.chancenportal-rhwd.de.

Das Online-Portal bietet einen Überblick über Freizeitangebote und Fördermöglichkeiten aller Art für junge Menschen und Familien. 56 Akteure, vom Sportverein über Kitas bis hin zu den Jugendzentren, sind bereits dabei und veröffentlichen ihre neuesten Angebote gebündelt auf dieser Plattform.

Ziel des Portals soll sein, dass sich junge Familien, Neuzugezogene, die sich noch nicht auskennen oder Paare, die gerade erst Eltern geworden sind, besser orientieren können.

Birgit Kaupmann, Fachbereichsleiterin Familienhilfe bei der Caritas, sieht das Chancenportal als die »Gelben Seiten« im Netz mit einem umfangreichen Kursprogramm. Es seien keine neuen Angebote, die dort aufgeführt sind, sondern Dinge, die es schon lange gibt, nur oftmals nicht entdeckt wurden. Bettina Windau als Vorsitzende der Bürgerstiftung betont, dass man auf dem neuen Portal automatisch auch mit Angeboten konfrontiert werde, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass es sie gibt. Dr. Ina Epkenhans-Behr von der Fachbereichsleitung Jugend, Bildung, Sport der Stadt Rheda-Wiedenbrück konnte konkrete Zahlen nennen: 10.500 junge Menschen leben in 500 Haushalten in der Stadt. In 2018 sind 450 Paare Eltern geworden und 350 Kinder sind zugezogen.

Das neue Online-Portal bringt viele Vorteile mit sich

»Uns ist es wichtig, dass wir den Startschuss gegeben haben und dass das Portal nun wächst«, sagt Bettina Windau.

Dass es ein neues, zentrales Online-Portal gibt, hat aus Sicht der Organisatoren viele Vorteile: mehr Übersicht und bessere Verbreitung aller Angebote und Anbieter und eine einfache Bedienung und Suche, die auch auf Smartphones und Tablets funktioniert. Gesucht werden kann nach Alter, Thema, Ortsteil, Datum, Anbieter, Kosten oder besondere Anforderungen.

Die Eingabe und Pflege können die Anbieter selbst übernehmen, wenn sie durch die zentrale Redaktion freigeschaltet worden sind. Auf die Anbieter kommen auch weniger Kosten zu, weil es keine Lizenzgebühren gibt und Herstellungskosten für unterschiedliche Broschüren entfallen können – ein Vorteil gerade für kleinere Vereine und Institutionen.

Als weitere Chancen sieht Bettina Windau, dass das Portal einen zeitgemäßen Zugang bietet, außerdem die Stärkung des Netzwerkes sozialer Einrichtungen mit der Identität zur Stadt und die gelebte Kooperation mit Förderern und Trägern. Anbieter, die sich und ihre Angebote auf dem Chancenportal vorstellen möchten, finden Unterstützung beim Redaktionsteam der Caritas mit Svenja Karweger und Petra Neumann per Mail an chancenportal@caritas-guetersloh.de oder unter Tel. 05242/40820.

Das Chancenportal ist eine Gemeinschaftsproduktion der Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück, des Stadtfamilienzentrums des Caritasverbandes für den Kreis Gütersloh und der Stadt. Darüber hinaus beteiligen sich finanziell und ideell die Volksbank Bielefeld-Gütersloh, der Gewerbeverein Wiedenbrück, die VGW, McDonald’s Wiedenbrück, die Kultur- und Sozialstiftung Lönne-Verch und der Rotary-Club.