Von Stefanie Winkelkötter

Zahlreiche private Flächen und auch das eine oder andere Firmengelände haben die Brüder beackert, damit Schmetterlinge, Bienchen, Käfer und Hummeln genug Nahrung finden – etwa 20 verschiedene Blumenarten wurden auf rund 20.000 Quadratmetern Fläche ausgesät, sagt der 64-Jährige. Nun zahlt sich der Fleiß aus, denn die Blumenwiesen stehen in voller Blüte – so auch in Meinhard Siewekes Garten, in dem er eine etwa 400 Quadratmeter große Fläche als Insektenparadies hergerichtet hat.

20 verschiedene Arten ausgesät

Blumen wie leuchtend roter Mohn, blaue Kornblumen, gelb-weiße Margeriten und violette Kornraden sorgen für eine wahre Farbenpracht. »Ich bin selbst erstaunt, wie gut die Blumen hier angegangen sind«, sagt der Naturfreund. »Eigentlich eignet sich der Sandboden hier gar nicht so richtig.« Hummeln, Bienen und Co. stört das nicht, sie summen fröhlich umher und sammeln Nektar. Die Entwicklung der Fläche wurde per Drohne dokumentiert. Den passenden Film will Sieweke im Herbst öffentlich vorführen.