Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel/Marienfeld (WB). Kurz vor Ende des Schuljahres kommt noch einmal richtig Bewegung in die heimischen Grundschulen: Die Schulleiterin der Marienschule, Marion Henke-Bockschatz, ist in den Ruhestand (auf Zeit) versetzt worden. Die Kardinal-von-Galen-Schule hat dagegen nun auch offiziell eine neue Schulleiterin.

Die Stelle in Marienfeld wurde ausgeschrieben, so die Mitteilung der Stadtverwaltung am Mittwochabend im Schul-, Kultur- und Sportausschuss. Wann es eine Nachfolge für Marion Henke-Bockschatz gibt, ist noch unklar. Sie hatte die Leitung der Marienschule im Jahr 2011 übernommen.

Stelle im Klosterdorf wurde ausgeschrieben

Neu besetzt worden ist dagegen die Schulleiterstelle an der Kardinal-von-Galen-Schule (KvG), die seit dem Weggang von Diethild Sicking im Oktober 2017 vakant war. Monika Scharf, bisherige Konrektorin, die die Schulleiteraufgaben bereits kommissarisch wahrgenommen hat, ist inzwischen zur Rektorin ernannt worden. Die KvG ist die größte Grundschule in Harsewinkel und die einzige mit dem Schwerpunkt Gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Handicap. Diese Aufgabe brauche viel Zeit und Aufmerksamkeit, sagt die neue Schulleiterin.

Monika Scharf (53) stammt gebürtig aus dem Münsterland und lebt in Gütersloh. Seit 1993 ist sie im Schuldienst, davon war sie 19 Jahre in Gütersloh tätig. »Von diesen 19 Jahren habe ich sieben Jahre in der Schulleitung der Kapellenschule in Avenwedde gearbeitet, habe mich aufgrund einer schweren Erkrankung dann aber entpflichten lassen und habe anschließend fünf Jahre in Rietberg-Neuenkirchen wieder als Lehrerin gearbeitet«, sagte Scharf gestern im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Vor vier Jahren kam sie als Konrektorin zur KvG. Die Konrektorenstelle ist inzwischen ausgeschrieben worden, Scharf hofft, mit dem neuen Schuljahr eine vollständige Schulleitung zu haben. Sie unterrichtet aktuell acht Wochenstunden in den Fächern Religion und Musik. Zusätzlich zu ihrer Arbeit an der KvG ist sie im Arbeitskreis »Besonders begabte Kinder im Kreis Gütersloh« engagiert.

Monika Scharf neue Leiterin der Kardinal-von-Galen-Schule

Auch in Sachen Schulsozialarbeit tut sich was an den heimischen Grundschulen. Die Stelle von Isabell Schäfer, die sich derzeit in Elternzeit befindet, konnte neu besetzt werden. Katrin Deneke hat zum 1. Juni die Elternzeitvertretung mit 30 Stunden angetreten. Ihre Kollegin Katrin Leigers dagegen hat gekündigt und wird Ende August Harsewinkel verlassen. Ihre Stelle wird jetzt ausgeschrieben. Die neuen Schulsozialarbeiterinnen sollen sich im Herbst im Schul-, Kultur- und Sportausschuss vorstellen.