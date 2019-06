Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Ihre Stimme kennt jeder Radiohörer. Ihr Lachen sowieso. Sie ist das Aushängeschild von WDR 2. Und es ist fast ein bisschen schade, dass sie vorwiegend im Radio präsent ist, denn sie kann auch Bühne: Steffi Neu war am Donnerstagabend mit ihrem Kneipenquiz in der Gaststätte »Zum Emstal bei Edge« zu Gast und hat für mehr als zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung gesorgt.

Foto: Stefanie Winkelkötter

Ausverkaufte Hütte. 180 Ratefreunde teilen sich selbst in Teams ein und geben diesen Namen wie »Alle Zähne«, »Quizbestien« oder »Wir haben Rücken«. Letzteres Team wird später für den originellsten Namen mit einem Extrapunkt belohnt, hat aber beim Quiz »unfassbar schlecht abgeschnitten«, da macht der Extrapunkt keinen Unterschied, wie die sympathische Moderatorin schlagfertig erklärt.

Mit Clemens Tönnies jetzt per du

Die Quizzer müssen schnell sein und viel wissen. Die regionalen Fragen (»Welchen Namenszusatz trägt die Stadt Harsewinkel? Was sind Harsewinkeler Pferdeäpfel?«) stellen keine großen Probleme dar. Beim Musikquiz braucht’s ein gutes Gehör, und wer weiß, dass Dschinghis Khan im gleichnamigem Song sieben Kinder in einer Nacht zeugt, liegt ganz weit vorn.

Steffi Neu ist voll in ihrem Element, singt, tanzt, scherzt mit dem Publikum, trinkt Brüderschaft mit ihrem Gast Clemens Tönnies, den sie fortan nur noch »Clemi« nennt. Und auch Tönnies gibt alles. In einem Gespräch wie an der Theke – immerhin ist es ein Kneipenquiz – plaudert er munter aus dem Nähkästchen: In Rheda-Wiedenbrück könne es schon vorkommen, ihn in einer Kneipe zu treffen. Er könne besser schweigen als reden, knabbere lieber Salziges als Süßes, bezahle bar und nicht mit Karte und werde bei den Themen Politik, Landwirtschaft, Beruf, Verkehr richtig leidenschaftlich. »Bei welchen Themen verdrehst du die Augen?«, will Steffi Neu wissen. Tönnies wie aus der Pistole geschossen: »Wenn es um die letzte Saison auf Schalke geht.«

Verblendet von der Vizemeisterschaft

Die vergangenen Monate seien hart gewesen, verrät der 63-Jährige (Neu: »Ich habe dich gegoogelt und weiß, wie alt du bist. Und ich muss sagen, du siehst gut aus!«). Er gehe gern spazieren, marschiere wenn nötig auch mal mit einem Spieler zwei Stunden um den See. »Magst du es, wenn jemand nicht mit dir über Sport reden möchte?«, will Neu wissen. Tönnies: »Das kommt auf den Tabellenplatz an.« Sein Ehrenamt auf Schalke mache er, weil er »eine Macke« habe: »Du hast einen Verein, den du liebst, mit dem gehst du durch dick und dünn. Ich fühle mich verantwortlich für die Entwicklung in der letzten Saison, ich war verblendet von der Vizemeisterschaft im Jahr zuvor.«

Auch Comedian René Steinberg sorgt für beste Unterhaltung und erntet zahlreiche Lacher. Er sei gern in der Region: »Es gibt das eine oder andere Klischee über den Ostwestfalen an sich – ihr antwortet, damit habt ihr diesem Klischee schon widersprochen. Wenn der Ostwestfale will, wird das hier schnell zum nordrhein-westfälischen Rio de Janeiro.« Er lästert über US-Präsident Trump, bei dessen Einfällen es Humoristen schwer hätten, noch einen draufzusetzen, und outet sich als Fan von Borussia Dortmund – an dieser Stelle schlägt Clemens Tönnies die Hände vors Gesicht. Dass die Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft bei RTL gezeigt werden, meint Steinberg, sei so, als würde Dolly Buster bei Arte aus der Bibel vorlesen.

Einladung in die WDR-Sendung am Samstag

Apropos Bibel: Dass am Ende das Team vom Flip-Flops tragenden Pastor Stefan (Neu: »Du bist aber ein evangelischer Pastor, das sehe ich an den Schuhen«) gewinnt, ist eigentlich fast zweitrangig. Fast allerdings nur. Denn Steffi Neu lädt den sympathischen Pastor ein, sie an einem Samstag in ihrer WDR 2-Sendung dabei zu unterstützen, einen prominenten Anrufer zu erraten. Gern, erwidert der Eingeladene: »Aber jetzt Samstag kann ich nicht, da muss ich beerdigen.« Da ist selbst Steffi Neu kurz sprachlos: »So was kannst du dir nicht ausdenken.«