Harsewinkel (WB/sw). Erst seit gut zwei Monaten ist Anna-Katharina Lindemann Leiterin des Marienfelder Jugendhauses Trockendock. In dieser kurzen Zeit hat sie sich schon so gut etabliert und Kontakte zu jungen Menschen geknüpft, dass ihre Stelle bereits von 50 auf 75 Prozent aufgestockt wurde. Dies wurde im Sozialausschuss bekannt, als die Leiter der vier Harsewinkeler Jugendhäuser sich und ihre Arbeit vorstellten.

Auch Kreisjugendpfleger Michael Trödel (»Kinder- und Jugendarbeit ist viel mehr als betreutes Kickern«) gab nach der Diskussion im Vorjahr mit Blick auf den Umzug des Trockendocks und den damit verbundenen Weggang des bisherigen Leiters Sven Jacobsen zu: »Es war eine sehr schwierige Situation. Ich hätte nicht gedacht, so eine engagierte, versierte Fachkraft zu finden.«

Entscheidung über Fördermittel noch vor den Sommerferien

Es sei ein herber Schlag für die Jugendlichen gewesen, dass sie zweimal ausziehen mussten. Nun gehe es um die räumliche Perspektive, betonte Trödel, und stellte auch die Frage: »Was, wenn es keinen positiven Bescheid gibt, dass Fördermittel bewilligt werden?« Diese Frage wurde am Donnerstagabend aber nicht beantwortet. Allerdings wies Silvia Lobert von der Stadtverwaltung darauf hin, dass der Förderantrag »Soziale Integration im Quartier« von der Bezirksregierung geprüft und ans Ministerium weitergeleitet wurde. »Wir rechnen mit einer Entscheidung noch vor den Sommerferien.« Bekanntlich hofft man auf Fördermittel, um einen 400.000 Euro teuren Anbau an der Turnhalle der Marienschule errichten zu können.

Die Leiterin des Jugendhauses Die Villa, Janine Girard, berichtete im Ausschuss von den stets ausgebuchten Themenwochen in den Oster- und Sommerferien. Neben den Ferienspielen ist das Jugendhaus vor allem in Zeiten des Schülercafés beliebt, montags, mittwochs und donnerstags gehen dann zwischen 160 und 190 Jungen und Mädchen ein und aus. Die anderen Angebote Kindertreff, Jungen- und Jugendtreff, Mädchentreff und Teenietreff sind dagegen überschaubarer – mal kommen fünf Kinder, mal 30.

Ferienspiele in der dritten und vierten Ferienwoche

Das Jugendhaus Trockendock ist hier noch im Aufbau. Zum Kindertreff dienstags und mittwochs kommen zwischen 15 und 20 Jungen und Mädchen, die reine Mädchengruppe am Freitag besuchen etwa 15 junge Damen. Immer gut gelaufen sind die Ferienspiele in Marienfeld, die in den Sommerferien auch angeboten werden können. »Wir haben dafür ein ehrenamtliches Team von 13 Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren«, freute sich Anna-Katharina Lindemann. Die Ferienspiele finden in der dritten und vierten Ferienwoche statt.

Das Jugendzentrum Lifeline wird von vielen Kindern mit Mi­grationshintergrund besucht. Meist sind zwischen 15 und 30 Jungen und Mädchen im offenen Treff und Jugendcafé anzutreffen. Man habe einen Schwerpunkt auf die Erlebnispädagogik gesetzt und sei unter anderem zusammen zum Klettern gegangen, sagte Leiterin Sandra Schwab. Dabei gehe es um die Überwindung eigener Grenzen und darum, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In der Alten Mühle Greffen, wo etwa 15 Kinder regelmäßig den Offenen Treff und das Jugendcafé besuchen, bilden die Tanzgruppen einen Schwerpunkt. Nach einem Sommerfest vorige Woche laufen bereits die Planungen fürs nächste Jahr, berichtete Leiterin Meike Hermes.