Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel (WB). Für nur fünf Euro erhält eine Familie in Ruanda Saatgut, um ein Jahr lang einen Gemüsegarten betreiben zu können. Für zwölf Euro kann sich die Familie ein Jahr krankenversichern. Die 450 Schüler, die in Harsewinkel einen Tag lang Spenden sammeln, haben die Zahlen sicher nicht im Kopf. Aber: »Es macht Spaß, wenn man weiß, dass das Geld in Ruanda ankommt«, sagt die Zwölfjährige Frida.

Und deshalb verkauft sie fleißig Lose auf dem Alten Markt und Zitronenlimo. Zusammen mit Emma und Hümerya haben sie einige Tage vor der Aktion ihre Verkaufsgüter zusammen gestellt. »Wir haben das alleine gemacht. Doch viele Eltern helfen auch mit«, erklärt Frida, dass die jüngeren Schüler noch Unterstützung brauchen. So sind sie vom Schulhof bis quer über den Alten Markt, rund um die Kirche mit ihrem Bollerwagen unterwegs gewesen.

3000 bis 9000 Euro gehen pro Jahr an den Verein »Aktion Tagwerk«

Andere Schüler haben ebenfalls in kleinen Gruppen Kuchen verkauft, selbst gebastelte Karten feil geboten, Backmischungen im Glas über den kleinen Verkaufstisch gereicht. Bettina Henneböle, Ulrich Rottmann, Kristina Nettelnstroth und Gregor Kohlenberg – alles Lehrer vom Gymnasium – haben die Spendensammelaktion schon seit Ostern geplant. Das gesammelte Geld – jedes Jahr um die 3000 bis 9000 Euro geht an den Verein »Aktion Tagwerk«. »Dort sind die Verwaltungsgebühren so gering, dass wirklich der Großteil des Geldes den Projekten und Familien in Afrika zugute kommt«, erklärt Rottmann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gymnasium pflegt Patenschaften zu Chadiya und Nahisemurukundo

Doch neben »Aktion Tagwerk« pflegt das Gymnasium seit rund fünf Jahren zwei Patenschaften zu einem Mädchen und einem Jungen in Ruanda. Chadiya ist erst elf Jahre alt und kann von 28 Euro im Monat eine Schule besuchen. Nahisemurukundo ist 15 und erhält ebenfalls eine Schulausbildung, die die Harsewinkeler Schüler ihm finanzieren. »Diese Patenschaft läuft über ›Plan international‹ und kostet rund 600 Euro im Jahr«, berichtet Bettina Henneböle. Die Summe wird von der Spendensumme abgezwackt und direkt an »Plan« überwiesen.

" „Eine Schülertruppe wollte mal Wrestling anbieten.“ Ulrich Rottmann "

Seit 16 Jahren unterstützt das Gymnasium den Verein »Aktion Tagwerk«, der den »Tag für Afrika« angestoßen hat. Am Gymnasium machen alle Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse mit. Die Oberstufe engagiert sich in anderen Projekten. Die Alternative, wenn die Schüler keine Lust auf Spenden sammeln haben, ist Unterricht. Wer nichts verkaufen möchte, der kann auch Dienstleistungen übernehmen – in Firmen oder Privat. Von Auto waschen bis Rasen mähen oder mit Waldi Gassi gehen – den Jugendlichen sind keine Grenzen gesetzt. »Eine Schülertruppe wollte mal Wrestling anbieten«, sagt Lehrer Rottmann. »Sie hätten sich gegenseitig gerne was an die Mappe gehauen«, ergänzt er scherzhaft. Doch solche Angebote werden noch vor dem Aktionstag aussortiert. Dann doch lieber auf dem Alten Markt musizieren oder Vasen aus alten Milchpackungen basteln.