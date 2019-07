Von Stefanie Winkelkötter

Anmeldung im Internet Informationen zur Anmeldung und zu den Kosten finden Interessierte im Ferienspielkalender oder im Internet: stjr-harsewinkel.de.

Noch ganz druckfrisch ist die Broschüre mit dem Programm für die kommenden sechseinhalb Wochen. Von diesem Freitag an liegen die 62 Seiten starken Ferienspielkalender im Bürgerbüro, in Banken und Geschäften aus. Natürlich auch im Bettenhaus Brentrup, dessen Chef Chris Brentrup Vorsitzender des Stadtjugendrings ist. »Wir sind ein bisschen spät dran, wir haben schon jede Menge Nachfragen. Viele Eltern planen ihren Urlaub aufgrund unseres Ferienprogramms«, verrät Brentrup. Wer es nicht erwarten konnte, hatte schon seit einigen Tagen die Gelegenheit, das Programm online einzusehen.

Kinder-Themenwochen im Jugendhaus Die Villa

Abgedeckt werden wieder alle Altersklassen zwischen sechs und 14 Jahren. Und auch alle möglichen Interessensgebiete werden bedient. Viele heimische Vereine und Institutionen aktivieren Mann und Maus, um den Kids abwechslungsreiche Ferien zu bescheren. Manche Angebote beziehen sich auf einzelne Veranstaltungen, andere laufen gleich eine ganze Woche, zum Beispiel die Kinder-Themenwochen im Jugendhaus Die Villa, die sich dieses Mal mit der Umwelt (15. bis 19. Juli) und dem Wasser (22. bis 26. Juli) beschäftigen. In der dritten Ferienwoche sind die Villa-Kinder zu Gast auf dem Bauernhof Lönne-Tiekmann in Clarholz. Auch auf der kleinen Tierfarm in Greffen können sich die Kinder – sogar schon ab einem Alter von drei Jahren an – die ganze Woche über vergnügen. Die Spielplatzbetreuung findet in der zweiten und dritten Ferienwoche statt. Jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr können die Kids auf den Spielplätzen im Moddenbachtal (bei Regen in der Mehrzweckhalle), an der Abt-Heinrich-Straße in Marienfeld (bei Regen in der Turnhalle Kreuzteich) und an der Johannisschule in Greffen (bei Regen in der Schulturnhalle) nach Herzenslust unter Aufsicht toben.

»Aus Alt mach Neu« und »Germany’s next Top-Designer«

Zum ersten Mal dabei ist der Stadttteiltreff Oase an der Goethestraße, wo Kinder mehrere Vormittage lang an Up-Cycling-Projekten unter dem Motto »Aus Alt mach Neu« (15. bis 17. Juli) und »Germany’s next Top-Designer« (22. bis 27. Juli) teilnehmen können. Dazu gibt es jede Menge Angebote aus den Bereichen Sport, Spaß und Spiel sowie Ausflüge zum Beispiel zur Wasserski-Anlage in Beckum, zum Maxi-Park im Hamm oder zum Bouldern in Bielefeld.

Ausfälle wegen Freibad-Schließung

Ausfallen muss in diesem Jahr die stets sehr lustige Aktion Entern und Kentern – das geschlossene Freibad ist der Grund. Ganz auf das Vergnügen im kühlen Nass müssen die Kinder aber nicht verzichten: Die DLRG bietet am 23. Juli Spiele im und am Wasser im Hallenbad an.