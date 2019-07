Kleine Klimaschützer haben bereits vor dem Rathaus demonstriert. Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (links) nimmt den Protest der Schüler ernst. Das Klima ist in Not. Doch ein Klimanotstand wird Harsewinkel nicht ausgerufen. Foto: Stefanie Winkelkötter

Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Nach intensiver Diskussion hat sich der Stadtrat am Mittwochabend dagegen entschieden, für Harsewinkel den Klimanotstand auszurufen. Gleichwohl bekannten sich aber alle Politiker zu den Klimazielen der Bundesrepublik Deutschland und der EU und erkannten damit an, dass die Veränderung des Klimas auch in der Mähdrescherstadt »weitere ernsthafte Maßnahmen« erfordere.