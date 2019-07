An dieser Stelle soll der Anbau an die Einfachturnhalle der Marienschule gebaut werden. Die CDU reklamiert die Idee für sich, die SPD weist dies zurück. Foto: Winkelkötter

Marienfeld (WB/sw). So groß die Freude über die 313.000 Euro Fördermittel fürs Jugendhaus Trockendock auch ist, kommen nun doch auch Misstöne auf. Grund dafür ist ein Satz der CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing, die in ihrer Stellungnahme zum Thema geäußert hatte: »Und der von Frau Westmeyer vorgeschlagene Anbau wird den Jugendlichen in Marienfeld eine tolle Heimat geben.« Diese Aussage könne man so nicht stehenlassen, meint SPD-Sprecher Reinhard Hemkemeyer.