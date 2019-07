Von Gabriele Grund

So vielfältig wie die Beweggründe zur Teilnahme an der viertägigen Rundreise durch die schönste Landschaft Ostwestfalen, so abwechslungsreich war auch das Programm für die am Donnerstag gestarteten 1.270 Dauergäste und 130 Tageradler aus 317 Städten. Am Sonntagmittag traf der in zwei Gruppen eingeteilte Tross zur Abschlussveranstaltung der NRW-Radtour auf dem Klosterhof in Marienfeld ein.

Um den Radlern und ihren Begleitern einen letzten Programm-Höhepunkt zu bescheren, haben die Musiker des Blasorchesters, das Team der Klosterpforte, die Stadtführer sowie Pater Gottfried Meier, Norbert Daut aus der Radsportabteilung »Staubwolke« von SW Marienfeld sowie Vertreter der Stadt Harsewinkel mit Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dop-heide an der Spitze ein zweistündiges Unterhaltungs- und Verwöhnprogramm auf die Beine gestellt.

Rekordbeteiligung

So gab es viel Anerkennung für die Sehenswürdigkeiten, die Abendveranstaltungen, die auserwählten Unterkünfte aber auch für die Organisatoren, ehrenamtlichen Helfer sowie die Einsatzkräfte von Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Kreispolizeibehörde Gütersloh, die federführend während der vier Radtourtage für Sicherheit gesorgt haben.

Mit der Sonne um die Wette gestrahlt hat auch Jürgen Klotzbücher als Tourorganisator und Veranstalter der NRW-Radtour. »Ich bin sehr mit dem Verlauf zufrieden, denn alles verlief ohne Zwischenfälle. Zudem hatten wir erstmals in der elfjährigen Geschichte der NRW-Radtour mit 1.400 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung. Eine super Steigerung, wenn man bedenkt das wir 2009 mit 400 Radlern begonnen haben«.

Aktionen in den Ortschaften

Die Tour fand vom 18. bis 21. Juli statt und führte den Tross auf mehr als 210 Kilometern und mit vielen Zwischenstationen von Rheda-Wiedenbrück über Delbrück, Paderborn, Detmold, Bielefeld, Herford, Bad Salzuflen, Bielefeld, Marienfeld zurück nach Rheda-Wiedenbrück. Beeindruckt zeigte sich Jürgen Klotzbücher über die verschiedenen Aktionen, die während der Rundreise in den Ortschaften durchgeführt wurden. »Gerade die Aktionen in den kleinen Orten waren das Salz in der Suppe. Wenn man sieht, was hier in Marienfeld auf die Beine gestellt wurde, dann ist das schon toll. Wir sind sehr dankbar.«