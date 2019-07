Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel (WB). Es wird definitiv eine Poolparty ohne Schwimmbecken: Die nächste Sunswing steht vor der Tür. Und obwohl die Becken im Harsewinkeler Freibad abgesperrt sind, hält der Stadtjugendring um Chris Brentrup an dem Event fest. Und hat schon eine Alternative bezüglich der Abkühlung in petto.

WESTFALEN-BLATT verlost Tickets Tickets gibt es im Online-Ticketshop auf der Homepage www.sunswing.de unter der Rubrik »Tickets« bis zum 2. August. Weitere Vorverkaufsstellen sind das Bettenhaus Brentrup, die Volksbank Harsewinkel, das Freibad, der Friseurladen Schnittstelle und Sport Weckenbrock. Wer die Tickets nicht für 13 Euro im Vorverkauf erwerben möchte, der kann hier auch zwei Eintrittskarten gewinnen. Einfach bis Donnerstag, 25. Juli, 12 Uhr eine E-Mail schicken an harsewinkel@westfalen-blatt.de und an der Verlosung teilnehmen. Bitte den vollen Namen und die komplette Adresse angeben, die Karten werden zugesendet.

»Manchmal wird man im Leben von unliebsamen Fakten eingeholt. Man könnte jetzt hadern, schimpfen und toben. Das bringt aber nichts und somit machen wir das Beste aus der Situation«, erklärt Brentrup vom Stadtjugendring auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Becken im Freibad bleiben für diese Saison gesperrt. Doch bei der Sunswing-Poolparty geht es eben nicht nur ums Wasser, sondern auch um die Musik, Tanzen und Freunde treffen. Die DJs und die Bands stehen in den Startlöchern. »Wir werden uns was einfallen lassen, damit es garantiert keine trockene Veranstaltung wird«, verspricht Brentrup mit Blick auf Samstag, 10. August.

Dieses Mal findet die Party im August statt und nicht wie gewohnt im Juli. »Von den aktuellen Geschehnissen eingeholt, laufen die Ersatzplanungen für kurzweiliges Planschen auf Hochtouren«, verrät Brentrup. Das Organisationsteam bemüht sich derzeit schon um ein großes Planschbecken, das aufgestellt werden soll. Was ursprünglich als Abschiedsparty zur großen Beautykur des Freibades gedacht war – es wird ja im kommenden Jahr saniert –, mutiert nun nach und nach zu einer Umbauparty.

Neue Startzeit

Neu ist der Start: Pünktlich zum Ende der Mittagsruhe startet um 15 Uhr die Musik. Neben der Band MBP (Must Be Played) werden Ankay, Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts, Unlimited Culture, der absolute Geheimtipp und Newcomer aus der Nachbarschaft Luke D und Mundwerk auf der Bühne zu sehen sein.

»Alles Elektro, oder was?«

Der Auftakt läuft unter dem Motto »Alles Elektro, oder was?«. Nach drei Stunden wird dann am frühen Abend auf die große Bühne gewechselt, auf der moderner Roots Reggae zu hören sein wird. Auch Hip-Hop, Funk und Rap werden an diesem Abend geboten. Und Organisator Chris Brentrup verspricht: »Wer jetzt grübelt, was die Pool-Situation angeht, der sei beruhigt. Ein Sprungturm wird sicherlich nicht möglich sein, aber es wird eine Ersatzlösung für das kühle, erfrischende Nass geben«, erklärt er nochmals und hofft, ein Becken mit mindestens drei Mal drei Metern Größe zu finden.