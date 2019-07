Pfarrer Jörg Eulenstein steht am Mittwoch in jenem Bereich vor der Sporthalle in Marienfeld, an der der Anbau errichtet werden soll. Das Land hat dafür Gelder bewilligt. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Marienfeld (WB). Nach den zugesagten Fördergeldern für neue Räumlichkeiten des Jugendzentrums Trockendock in Marienfeld blickt der evangelische Pfarrer Jörg Eulenstein mit großem Dank zur katholischen Kirchengemeinde.

»Eine solch wunderbare Zusammenarbeit habe ich zuvor noch nicht erlebt«, sagt der 54-Jährige und meint damit das »Asyl«, welches das Trockendock seit etwa einem Jahr im Klosterhof genießt. Damals hatte die Einrichtung die Bussemasstraße verlassen müssen, weil dort in städtischen Räumlichkeiten vier statt bisher zwei Kita-Gruppen angeboten werden mussten.

Eulensteins Kollegen auf katholischer Seite hätten sofort die Wichtigkeit der offenen Jugendarbeit erkannt und ihre Hilfe angeboten. »Es ging nicht um die Frage, was uns trennt, sondern was uns verbindet«, meint Jörg Eulenstein.

Ende der Zwischenlösung absehbar

Jetzt, wo das Land NRW einen Förderzuschuss in Höhe von 313.000 Euro für die neue Heimat des Jugendzentrums in Marienfeld bewilligt hat, sei auch das Ende der Zwischenlösung im katholischen Pfarrheim absehbar.

Offene Jugendarbeit in Marienfeld vor neuer Blüte

Der aus Gelsenkirchen stammende Pfarrer Eulenstein, seit 2011 als Geistlicher in der 3600 Mitglieder großen evangelischen Gemeinde Harsewinkel-Marienfeld tätig, hat das ganze politische Gezänk rund um das Trockendock miterlebt. Dazu will er sich aber nicht äußern. Doch nun, wo die Gelder bewilligt und Bauanträge gestellt sind, sieht er die offene Jugendarbeit in Marienfeld vor neuer Blüte. Als einen Hauptgrund dafür nennt er die neue Leiterin Anna-Katharina Lindemann (23), die es innerhalb von nur drei Monaten geschafft habe, die Trockendock-Aktivitäten auch im Provisorium deutlich zu beleben.

Trockendock auf 150-Quadratmeter-Fläche gebaut

Eulenstein hofft, dass das neue, etwa 150 Quadratmeter große Trockendock zum Ende der Herbstferien 2020 bezugsfertig ist. »Bis dahin dürfen wir noch im katholischen Pfarrheim bleiben«, sagt Eulenstein.

Auch über die Jugendarbeit hinaus sei die Kooperation von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde in Marienfeld bemerkenswert: Den im Januar zum fünften Mal veranstalteten, ökumenischen Gottesdienst mit Eucharistie und Abendmahl nennt Eulenstein »bundesweit einzigartig«.

Stadt war mit ihrem Förderantrag erfolgreich

Wie berichtet, hatte Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) kürzlich darüber informiert, dass die Stadt mit ihrem Förderantrag erfolgreich war und aus dem Programm »Soziale Integration im Quartier« antragsgemäß 313.000 Euro fließen.

Insgesamt wird die Maßnahme wohl 398.000 Euro kosten

Damit soll der Anbau des Jugendhauses Trockendock an die städtische Einfachturnhalle in Marienfeld finanziert werden. Insgesamt wird die Maßnahme wohl 398.000 Euro kosten, davon übernimmt der Kreis 50.000 Euro. Von den übrig bleibenden 348.000 Euro zahlt das Land insgesamt 313.000 Euro, aufgeteilt in fünf Jahresraten. Die Förderquote liegt bei 90 Prozent, das entspricht dem maximalen Fördersatz.