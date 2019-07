Bei dem Brand eines Mähdreschers sind am Freitagabend in Harsewinkel die Erntemaschine und rund 1000 Quadratmeter Getreidefeld abgebrannt. Foto: Grund

Harsewinkel (WB/gg/dpa). Gleich zweimal haben es die Polizei und Feuerwehr im Kreis Gütersloh am Freitag mit brennenden Mähdreschern zu tun bekommen. Für mehr als 100.000 Euro Schaden und ein rund 1000 Quadratmeter abgebranntes Getreidefeld sorgte der Brand in Harsewinkel. Bereits am Nachmittag hatte ein Mähdrescher in Versmold gebrannt. Update: 12.45 Uhr.