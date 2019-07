Von Elke Westerwalbesloh

Das Konzept gibt es bereits in anderen Städten und Gemeinden und es soll eine Ergänzung zu den klassischen Mobilitätsangeboten, dem Linienbus etwa, sein. Die Mitfahrbänke sollen an »öffentlichen Plätzen und zentralen Verkehrsknotenpunkten«, so der Antrag der Grünen, aufgestellt werden. »Gerade für Mitmenschen, die ohne Auto sind, können die vorgeschlagenen Mitnahmebänke an ausgewählten Plätzen in Harsewinkel, Greffen und Marienfeld für mehr alternative Mobilitätsmöglichkeiten sorgen«, erläutert Grünen-Sprecher Juan Carlos Palmier.

Grünen möchten Ortsteile mehr mit­ein­ander vernetzen

Die Harsewinkeler Grünen möchten damit eine Lücke schließen und die Ortsteile mehr mit­ein­ander vernetzen, da der Bus nicht immer eine enge Taktung hat. »Das Sitzen auf der Bank signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern, dass man mitgenommen werden möchte. Neben dem praktischen Mobilitätsnutzen erfüllen die Mitnahmebänke auch eine sozial-integrative Funktion. Sie führen Menschen aus den Ortsteilen wieder zusammen«, berichtet Palmier davon, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region dem Grünen-Stadtverband am Herzen liegt.

Die Harsewinkeler Grünen sind natürlich nicht die Erfinder dieser Mitfahrbänke: Im Kreis Gütersloh gibt es bereits einige Kommunen, die diese Tramperhaltestellen für Senioren und Jugendliche ohne Führerschein anbieten. In Steinhagen, Borgholzhausen und Rheda-Wiedenbrück sind die Bänke bereits vorhanden. Die Europäische Union fördert solche Projekte im Rahmen des Leader-Programms. So könnte in Harsewinkel diese spontane, kostenlose Mitfahrgelegenheit bald auch Platz finden. Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide hat den Antrag zunächst an den Klimamanager der Stadt Florian Thoene zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.