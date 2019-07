Harsewinkel (WB). Wer in Harsewinkel den Rettungsdienst ruft, kann es mit der Familie Hirsch zu tun bekommen. Denn gleich drei Mitglieder der Familie arbeiten in der dortigen Rettungswache.

Vater Rudi Hirsch (60 Jahre), Tochter Diana Lange (37 Jahre) und sein Sohn Marc Hirsch (36 Jahre) sind im Rettungsdienst tätig. Alle drei wohnen in Harsewinkel und haben damit einen sehr kurzen Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Diana Lange ist begeistert: »Es ist ein richtig tolles Team hier.« Auch für Marc Hirsch ist das Team der Rettungswache Harsewinkel »schon ein bisschen wie eine zweite Familie«.

Von der Feuerwehr in den Rettungsdienst

Rudi Hirsch war bereits früh durch sein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Rettungsdienst in Kontakt gekommen. In den 1980er Jahren ließ er sich zum Rettungssanitäter ausbilden. Nach einer weiteren Qualifikation zum Rettungsassistenten begann er 1993 beim Kreis Gütersloh. In der Funktion versorgt er eigenständig Notfallpatienten und führt den Rettungswagen sowie Notfalleinsätze als Teamleiter. Der Ausbildungsberuf des Rettungsassistenten wurde 2014 durch den des Notfallsanitäters ersetzt.

Marc Hirsch fing als Jugendlicher ebenfalls bei der Feuerwehr an und stieg durch den Zivildienst in den Rettungsdienst ein. 2004 begann er die Ausbildung zum Rettungsassistenten und wurde zwei Jahre später vom Kreis angestellt. Im Zuge der Kommunalisierung fing er mit seinem Vater Rudi gleichzeitig in Harsewinkel an. Marc Hirsch konnte sich aufgrund seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter weiterbilden lassen.

Diana Lange, geborene Hirsch, ist seit 2017 im Rettungsdienst aktiv. Sie schlug zunächst den Berufsweg der Arzthelferin ein, den sie nach 18 Jahren aufgab. Nach einem Gespräch mit ihrem Bruder über den Rettungsdienst entschied sie sich schließlich dazu, Rettungssanitäterin zu werden.

Nach 18 Jahren umgeschult

Wer im Rettungsdienst arbeite, müsse viele Eigenschaften mitbringen, meint das Hirsch-Trio. Vater Rudi sagt: »Man darf kein Held sein.« Denn Einzelkämpfertum ist eher schädlich. Wichtig sind aber auch Gelassenheit, eine hohe soziale Kompetenz, körperliche und geistige Fitness, ein hohes Einfühlungsvermögen und natürlich die fachliche Begeisterung für Medizin. Aber auch Stressresistenz gehört dazu, denn: »Wenn wir uns stressen lassen, ist dem Patienten nicht geholfen«, betont Marc Hirsch.

Trotz des identischen Berufsfelds und der selben Stammwache hat Familie Hirsch kein Problem damit, Berufliches und Privates zu trennen. Einmal sind sie bereits zu dritt zu einem Einsatz gerufen worden, etwas häufiger kommt es dagegen vor, dass sie zu zweit vor Ort sind.