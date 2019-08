Harsewinkel (WB/GG). Noch während des Brands eines Unterstandes auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Kölkebecker Straße in Harsewinkel hat es am Dienstag eine Festnahme gegeben. Ein Mann aus dem Umfeld der vom Brand betroffenen Familie ist tatverdächtig, gegen 14 Uhr vermutlich ein Feuer in der Remise gelegt zu haben. Er wurde zur weiteren Vernehmung zur Kreispolizeibehörde nach Gütersloh gebracht. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen.