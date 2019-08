Ehrenamtliche Planer und Helfer, die die diesjährige Sun-Swing-Poolparty in Harsewinkel organisieren, lachen in die Kamera. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Hochsommerlich, chillig und tanzbar: An diesem Samstag wird es heiß in Harsewinkel. Und damit sind nicht nur die Temperaturen gemeint, sondern auch die Programm-Höhepunkte der legendären Sun-Swing-Poolparty, die zum zehnten Mal unter der Regie des Stadtjugendringes auf dem Gelände des Freibades am Prozessionsweg 8 gefeiert wird.