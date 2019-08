Von Gabriele Grund

»Ich habe lange überlegt, ob ich das erwähnen soll. Ich tue es, weil gerade diese Bewohnerin uns zu diesem Garten inspiriert hat. Und dafür möchte ich mich bei ihr bedanken und ihr den heutigen Tag widmen«, sagt Gerhard Birth, Geschäftsführer der Kreisvereinigung der Lebenshilfe.

Mehr als 1000 Pflanzen in verschiedenen Sorten gibt es in dem Garten. Ein 185-Meter-Rundweg führt durch das Areal. Es gibt Nischen zum Ruhen, Sonnen, Beo­bachten und Feiern. Mit wetterunabhängigen Sitzgelegenheiten bietet die 1350 Quadratmeter großen Naturoase auf dem Gelände der Lebenshilfe-Wohnstätte Tiemanns Hof Aufenthaltsqualität für jede Wetterlage. In der Grünanlage sind mit Blumenwiese, Spielmöglichkeiten, Verweilen und Erleben therapeutische Module integriert, die die Sinne aktivieren und die räumliche Orientierung unterstützen soll. Gleichzeitig ist der Garten unter Berücksichtigung des Naturschutzes konzipiert, damit Wildtiere darin eine Heimat finden. »Blumenwiesen, Ecken mit aufgeschichtetem Holz oder das Insektenhotel sollen dafür sorgen, dass diese sich dort auch wohlfühlen. »Weitere Nisthilfen werden hier noch aufgebaut, sodass der Garten zum Herbst hin das Bio-Diversitätssiegel überreicht bekommt«, so Gerhard Birth.

Pamela Westmeyer, stellvertretende Bürgermeisterin, redet bei der Eröffnung über die Sinneslehre Rudolf Steiners. Der Begründer der Anthroposophie definierte seinerzeit insgesamt zwölf Sinne, darunter der »Ich-Du-Sinn« – also die Empathie. »Im Sinne von Rudolf Steiner möchte ich sie ermutigen, diesen mit viel Engagement, Zeit und Geld entstanden Garten zu entdecken. Es kann für diesen Garten keinen besseren Ort in Harsewinkel geben«, sagt Pamela Westmeyer.

Die 220.000 Euro teure Grünanlage beschert Besuchern eine Naturvielfalt, die die Förderung der visuellen Eindrücke fördert. Zudem wird durch duftende Blüten und Blätter der Geruchsinn angeregt. Nicht nur Demenzpatienten soll der Garten ein neues Wohlgefühl bescheren, auch Menschen mit und ohne Behinderungen sind nach Rücksprache eingeladen.

Spender, Stiftung Wohlfahrtspflege und Stiftung Wohnhilfe haben insgesamt etwa 150.000 Euro beigesteuert. Die Lebenshilfe hat 70.000 Euro investiert.