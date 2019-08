Harsewinkel (WB). Das Familienzentrum miniMaxi, der Stadtjugendring und die Stadt laden zum 14. Familientag am Sonntag, 25. August, von 11 bis 17 Uhr ein. In und an der Mehrzweckhalle gibt es jede Menge Spiel- und Spaßangebote. Zudem werden Informationen rund um die Themen Familie, Pflege und Erziehung geboten.