Harsewinkel/Beelen (WB). Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf dem Harsewinkeler Damm in Beelen ist am Sonntagnachmittag eine 79 Jahre alte Frau aus Greffen ums Leben gekommen. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf Fahrrädern auf dem Wirtschaftsweg Serriesteich in Richtung Harsewinkeler Damm unterwegs.

Eine 52-jährige Beelenerin fuhr zeitgleich mit ihrem Pkw auf dem Harsewinkeler Damm in Richtung Beelen. In Höhe der Einmündung der Straße Serriesteich hielt der 81-jährige aus Greffen an, um den herranahnenden Pkw vorbei zu lassen. Seine 79-jährige Ehefrau fuhr mit ihrem Rad auf den Harsewinkeler Damm, um diesen zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin.

Die 79-jährige wurde von ihrem Fahrrad geschleudert und durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 52-jährige Pkw-Führerin versuchte auszuweichen und kam auf dem linken Grünstreifen zum Stehen. Sie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelendes Krankenhaus gebracht. Der Harsewinkeler Damm wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme (2,5 Stunden) komplett gesperrt. Der Ehemann wurde durch Seelsorger betreut.