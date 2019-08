Von Gabriele Grund

Seit 1994 leiten Athanasia Arvanitou (47) und ihr Mann Dimitrios »Dimi« Bougas das griechische Lokal an der Ostheide in Harsewinkel. »Nach 25 Jahren gehen hier nun endgültig die Lichter aus. Als wir im vorigen Jahr aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, haben wir einen Brief vom Vermieter der Immobilie bekommen. In dem wurde uns ohne Angabe von Gründen mitgeteilt, dass der Pachtvertrag nicht verlängert wird«, erklären die enttäuschten Eheleute. »Wir haben hier soviel investiert und dann das«, resümiert Bougas verzweifelt.

Bei der Suche nach einem neuen Standort wurden sie auf die Räumlichkeiten des ehemaligen Café Buchmann an der Brockhäger Straße aufmerksam. Weil aber die Investitionskosten zu hoch geworden wären, kam am Ende kein Pachtvertrag zustande. »Jedes Ende bedeutet einen Neuanfang«, sagt der Gastronom und schmunzelt. 1987 ist er von Griechenland nach Gütersloh gezogen. Seit 1990 leben die Eheleute in Harsewinkel. Weit verschlägt es Athanasia Arvanitou und Dimitrios Bougas allerdings nicht. Genau genommen nur sind es nur vier Kilometer, denn Familie Bougas übernimmt ab 1. März den »Marienfelder Hof« in der Wadenhartstraße in Marienfeld. Nach umfassenden Sanierungen und Modernisierungen soll das neue Restaurant im Frühling eröffnet werden.

Unterstützung durch Tochter Zoi und Sohn Athanasios

Besonders stolz sind sie, dass sie dabei zukünftig von Tochter Zoi, vor allem aber von Sohn Athanasios Bougas (27) unterstützt werden. Der ausgebildete Restaurantfachmann hat, wie seine Eltern, eine Menge Ideen. »Wir möchten die Tradition und Ursprünglichkeit unserer Heimat durch Aromen und Geschmacksrichtungen nahe am Gast präsentieren«, berichtet Athanasios Bougas. So ist eine offene Küche, südländisches Interieur, ein gemütlicher Biergarten, mit Liebe und Leidenschaft zubereitete, mediterrane Spezialitäten sowie ausgewählte Wein bereits im Gastrokonzept verankert.

Kein Imbiss, aber vier Kegelbahnen

Einen wie bisher vorhandenen Imbiss wird es nicht mehr geben. Die vier Kegelbahnen bleiben erhalten. Gerade die harmonische Geselligkeit ist in Griechenland ein stets willkommener Anlass, mit Familie und Freunden zusammenzukommen. Ziel ist es, Beziehungen zu stärken und Feierabend oder Wochenende entspannt und genussvoll ausklingen zu lassen. Freunde der gepflegten, griechischen Küche dürfen sich also freuen.