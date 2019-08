Von Elke Westerwalbesloh

Was der spanische Koch Ferran Adrià in seinem Restaurant »elBulli« bis zur Perfektion getrieben hat, hat Hildegard Dammann, stellvertretende Hauswirtschaftsleitung und Diätassistentin nun im Haus Hildegard eingeführt. Sie bietet den Bewohnern mit Schluckbeschwerden (Dysphagie) die Molekularküche an.

»Wir haben aktuell fünf Bewohner, die an Schluckbeschwerden leiden«, sagt Dammann und erklärt, dass es soweit geht, dass die Senioren nicht mal pürierte oder flüssige Kost zu sich nehmen können. »Die haben sich beim Essen so oft verschluckt, dass sie nichts mehr zu sich nehmen möchten. Für viele wird dieser gesellige Akt, das gemeinsame Mittagessen zum Beispiel, zur Tortur«, berichtet die 59-Jährige von ihren Erfahrungen in dem Harsewinkeler Altenheim.

Also hat sie sich auf die Suche nach Alternativen gemacht, hat sich schulen lassen und ist auf das Schäumchen gestoßen. Wenn Rentner Rudi sich nun zum Frühstück seine Stulle mit Leberwurst und einen Kaffee wünscht – den er nicht mehr so trinken kann, weil er dement ist und deshalb nicht mehr richtig schluckt, dann kommt Dammann mit ihrem Profi-Siphon um die Ecke. »Ich nehme tatsächlich den Kaffee, gebe etwas Leberwurst, eine Scheibe Schinken, in Milch eingeweichtes Brot hinzu und bereite es für die Siphon-Flasche vor«, erklärt Dammann den Vorgang. Den Siphon-Spender nennt sie auch »Whipper«.

In einem eigens dafür angeschafften Cutter wird das Gemisch in kleinste Bestandteile geschreddert, anschließend durch einen Sieb passiert und in die Siphon-Flasche gegeben. »Daraus ergibt sich dann der sehr geschmacksintensive Schaum«, sagt die Ernährungs-Expertin. Bei manchen Speisen muss etwas Proteinpulver hinzu oder Dickungsmittel, damit der fluffige Schaum entstehen kann. Die Senioren, die an extremen Schluckbeschwerden leiden, können den Schaum löffeln. Er ist so fein, dass er im Mund am Gaumen bleibt und sich erst nach und nach auflöst. Die Bewohner müssen nichts einspeicheln – der Schaum zergeht auf der Zunge. »Natürlich müssen die älteren Herrschaften dann die doppelte Portion zu sich nehmen, als normalerweise«, weiß Dammann, dass der Schaum viel Luft enthält. Dass sie mit dieser Ernährungsform auf dem richtigen Weg ist, das zeigen ihr die Bewohner: »Ein unterernährter Senior hat nicht mehr essen wollen und über die Espuma-Kost jetzt einige Kilos zugenommen. Wir müssen ihn mittlerweile beim Essen bremsen«, erzählt sie und freut sich über die Genesung des Rentners. Das Küchenteam – bestehend aus elf Kräften – geht auf jeden Senior individuell ein. Die hauseigene Küche macht es möglich. Täglich verlassen 176 Mahlzeiten den Herd – darunter eben auch einige Espuma-Essen.