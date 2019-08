Von Stefanie Winkelkötter

Joe Bausch, bekannt als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth aus dem Kölner Tatort und im »wahren Leben« bis zu seiner Pensionierung Ende 2018 Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl, liest am Mittwoch, 27. November, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei St. Lucia aus seinem Buch »Gangsterblues. Harte Geschichten«. Bausch hat die wahren Geschichten von Mördern, Dealern, Vergewaltigern oder Räubern aufgeschrieben, die ihm ihr Herz ausgeschüttet und erlaubt haben, in ihre Seele zu blicken. Eher amüsant dürfte es dagegen am Freitag, 31. Januar 2020, 19.30 Uhr, werden, wenn Roland Jankowsky, bekannt als schusseliger Kommissar Overbeck aus dem ZDF-Krimi Wilsberg, mit seinen kriminellen Leseprogrammen Station macht. Er präsentiert mit sicherem Gespür und auf originelle Art die besten Comedy-Crime-Stories.

Sein berufliches Resümee zieht Stadtarchivar Eckhard Möller mit einem Vortrag am Donnerstag, 28. November, in der Stadtbücherei. Dieser trägt den Titel »Was ist und zu welchem Ende betreibt man Lokalgeschichte?« Möller geht Ende des Jahres in den Ruhestand und blickt auf 25 Jahre Arbeit im Stadtarchiv zurück.

Neues VHS-Programm hat wieder viel zu bieten

Auch sonst hat das neue VHS-Programm, das soeben erschienen und in öffentlichen Gebäuden, in Banken und auch im Rathaus erhältlich ist, wieder viel zu bieten. »Wir haben in Harsewinkel etwa 250 Veranstaltungen und 5000 Unterrichtsstunden«, sagt VHS-Leiter Josef Lieneke. War Harsewinkel in der Vergangenheit Spitzenreiter in Sachen Deutschkurse, normalisieren sich diese Zahlen jetzt wieder. Grund dafür ist die Tatsache, dass kaum noch Flüchtlinge in die Mähdrescherstadt kommen. Neben Deutschkursen bietet die VHS noch Sprachkurse in Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch und Schwedisch an.

Im Jahr, in dem die Volkshochschulen in Deutschland 100 Jahre alt werden, gibt es den passenden Kochkursus »100 Jahre VHS – Kochen damals und heute« (20. September, 18.30 Uhr, Gesamtschule), Und auch Männer haben künftig keine Ausrede mehr, wenn es ums Kochen geht – der Workshop »Ran an den Kochtopf – Kochkurs für Männer« (14. September und 23. Januar 2020) zeigt, wie es geht. Neu im Angebot ist ein Workshop Improvisationstheater, den Theaterpädagoge Nich Maaß anbietet.

Soeben erschienen ist auch das Heftchen »VHS unterwegs«, das insgesamt 17 Tagesfahrten zu Betrieben, kunstgeschichtlichen Einrichtungen oder auch zu Jägermeister in Wolfenbüttel vorstellt. Diese Broschüre gibt es im Rathaus und wird auf Wunsch auch gern von der VHS an Interessierte verschickt. Weitere Informationen zum kompletten Programm, zu Terminen und Anmeldungen gibt es im neu gestalteten Internetauftritt der VHS: www.vhs-vhs.de