Von Elke Westerwalbesloh

Der Kontakt zur Rheda-Wiedenbrückerin zum Galerie-Team um Ludger Ströker und Frido Jacobs kam über eine andere Galerie-Künstlerin zustande. »Ich wusste nicht, wo ich meine Bilder ausstellen sollte. Denn ein Café schien mir nicht der passende Ort zu sein«, erklärt Malerin Martini im Gespräch mit dieser Zeitung.

Deshalb ist sie froh, dass sie ab Freitag, 30. August, bis zum 9. Oktober die Nischen in der Stadtbücherei nutzen darf. Dort wird sie 15 ihrer Werke ausstellen, die sie über die Jahre in ihrem Atelier in der Georgstraße 7 in Rheda-Wiedenbrück gefertigt hat.

Als Objektkünstlerin bezeichnet sich die 62-Jährige selbst, die mit den Besuchern und Betrachtern ihrer Bilder eine Reise in die Welt der Träume und Fantasien unternehmen möchte. Ihre Ausstellung trägt den Namen »Augenblick mal!« und beginnt mit einer Vernissage um 19 Uhr. Ihr Mann Klaus Weinrich und ihrer Tochter Nina Martini werden die Begrüßungsworte sprechen, danach führt sie selbst durch die Galerie.

Die Organisatoren, Ludger Ströker, Frido Jacobs und Büchereileiterin Petra Haverkemper, haben das Programm der Galerie schon bis zum Ende des Jahres festgezurrt. Auf Editha Martini folgt ab dem 11. Oktober die Marienfelderin Klaudia Kretschmer mit »Wundersamer Formenschatz der Bäume«. Sie stellt bis zum 20. November ihre Fotografien aus.

Den Jahresabschluss bildet »Die Farben des Gesichtes« von Ute Kugel-Erbe vom 22. November bis 31. Dezember. »Mit Ute Kugel-Erbe haben wir 2018 vereinbart, dass sie ihre Collagen bei uns in der Galerie in diesem Jahr präsentiert«, erklärt Ludger Ströker, dass die Künstlerin mittlerweile verstorben ist. Nun gestaltet ihr Mann, Manfred Kugel die Galerie mit ihren Werken – die aussehen wie zusammen gefügte Puzzleteile – und wird auch die einführenden Worte während der Vernissage führen. »Der Pensionär hat bestimmt spannende Geschichten zu erzählen«, verweist Ströker darauf, dass Kugel 90-jährig ist.

Die Galerie ist immer zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Harsewinkel zu bestaunen. Diese sind von Dienstag bis Freitag, 9.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, sind die Türen der Bücherei in Brentrups Garten von 10 bis 12 Uhr geöffnet.