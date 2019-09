Agiler Kurvenkönner: Rolf Dopheide aus Steinhagen und Jürgen Berger aus Borgholzhausen mit einem 356 C aus dem Baujahr 1964. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Marienfeld (WB). Er ist ein eleganter Flotter und rares Objekt der Begierde. Gemeint ist der Porsche 356 in der Coupé und Cabriolet-Version, der am Wochenende in Marienfeld präsent war.