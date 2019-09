Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel (WB). »Wir haben das Geschäft mit der Armut und Not direkt vor der Tür«, sagt Ralf Dräger (SPD) mit Blick auf die Wohnsituation vieler Werkvertragsarbeiter in Harsewinkel. Etwa 960 Menschen aus Rumänien, Polen und Bulgarien leben in der Mähdrescherstadt. Doch wie könnte deren Integration besser funktionieren?

Denn sie zahlen in der Regel rund 300 Euro pro Monat für ein Bett in einer Unterkunft, die einem Wohnheim gleicht. Wie die Integration der Zugewanderten funktionieren kann, auf diese Frage versuchte Dr. Georg Robra, Erster Beigeordneter der Stadt Rheda-Wiedenbrück, im Hauptausschuss eine Antwort zu geben, indem er das Konzept der Doppelstadt vorstellte. Er sprach die Probleme, die eine wohnheimähnliche Unterbringung der Werkarbeiter mit sich zieht, an.

Müll stapelt sich vor der Tür

Die Müllentsorgung funktioniere meistens nicht, die Wohnungen seien oftmals in einem schlechten Zustand und die mehrfachen An- und Abmeldungen sorgen für eine Mehrbelastung der städtischen Fachbereiche. In Rheda-Wiedenbrück ist die Situation eine andere, als in Harsewinkel. Das sieht zumindest die Bürgermeisterin, Sabine Amsbeck-Dopheide so: »Bei uns ist es übersichtlicher, weil nur vier Prozent der Bevölkerung aus Rumänien, Polen oder Bulgarien kommen«. Anders in Rheda-Wiedenbrück, dort sind es zehn Prozent.

Auch hier, an der Clarholzer Straße 24, sind Werkvertragsarbeiter untergebracht. Das ist der Stadt bekannt. Foto: Westerwalbesloh Auch hier, an der Clarholzer Straße 24, sind Werkvertragsarbeiter untergebracht. Das ist der Stadt bekannt. Foto: Westerwalbesloh

Harsewinkel liegt somit im Kreisdurchschnitt. Beim Anteil der drei Länder an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort liegt Harsewinkel mit vier Prozent sogar unter dem Kreisdurchschnitt von sieben Prozent. Damit es in Rheda-Wiedenbrück nicht weiterhin zu undurchsichtigen Massenanmeldungen kommt – oftmals haben die Menschen aus Nicht-EU-Ländern gefälschte Pässe – hat die Stadt ein »Clearingverfahren« eingerichtet. In Vorgesprächen wird die genaue Identität der Menschen erörtert. Erst wenn das Gespräch erfolgreich durchlaufen ist und eine Bescheinigung vorliegt, dann dürfen sie sich anmelden. Diese Umstellung hat in Rheda-Wiedenbrück für Personalzuwachs im Bürgerservice gesorgt, berichtete Robra.

Rathaus bietet Betroffenen eine Beratung

Das Problem der Massenanmeldungen ab zehn Personen gebe es in Harsewinkel nicht, erklärte Silvia Letsch vom Bürgerbüro Harsewinkel in der Sitzung. »Vermieter, die zu uns kommen, und ihre Mieter anmelden wollen, haben meistens drei bis fünf Leute dabei«, schilderte sie. Die Idee der Vermieter, mal kurz vor Feierabend reinzuschneien oder wenn Personalwechsel war, hat das Team des Bürgerbüros im Keim erstickt. Ferner haben die Mitarbeiter auf eine Liste zurückgreifen können, die Wohnobjekte aufzeigt, in der eine extrem hohe Fluktuation vorherrscht.

Harsewinkel bietet zudem seit Anfang des Jahres ein Beratungsangebot für Menschen aus Südosteuropa im Heimathaus, in der Oase und im Gemeinschaftshaus Dammannshof an. Der Fachdienst für Migration und Integration der Arbeiterwohlfahrt ist 24 Stunden die Woche präsent. Genau da möchte Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide ansetzten: »Wir müssen unsere Beratungsangebote publik machen« betonte sie. Ferner gibt es in nahezu allen Kommunen mittlerweile ein Gerät, welches zur Überprüfung der Echtheit von Dokumenten eingesetzt werden kann.

Wichtig sei zudem, dass Wohnraumkontrollen durchgeführt werden, fügte Dr. Robra hinzu. Wenn ein Bett 300 Euro pro Monat kostet, dann sollten Mindeststandards eingehalten werden, wie etwa zehn Quadratmeter Nutzfläche und eine Toilette für maximal sechs Personen. Für viele Werkarbeiter seien die befristeten Verträge ein Einstieg, um in Deutschland Fuß zu fassen, sagt Robra.