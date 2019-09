Von Elke Westerwalbesloh

Denn, was der Senior erlebt hat, muss er erst mal verdauen. Der 68-Jährige ist an der Alten Brockhäger Straße im Rewe-Markt dabei, seinen Einkaufswagen zu füllen. Wie immer nimmt er aus der Gemüseabteilung auch einige Kohlrabiblätter aus dem Resteeimer mit. »Das mache ich, seitdem wir die Kaninchen haben – so eineinhalb Jahre schätze ich«, erläutert der Harsewinkeler, dass er sich hierzu mit dem Marktleiter abgesprochen hat.

Diesen Freitag lief es anders: Während Wolfes aus dem Resteeimer die Kohlrabiblätter fummelt, spricht ihn der Detektiv des Rewe-Marktes an. »Er hat mich gefragt, was ich da mache und ich sollte das lassen«, berichtet Wolfes. Das erst nüchterne, harmlose Gespräch zwischen dem Rentner und dem Detektiv schlägt schnell um. »Wir sind beide laut geworden«, gesteht Wolfes. Der Detektiv unterstellte Wolfes einen Diebstahl – auch wenn es Kohlrabiblätter aus dem Mülleimer sind.

»Ich bin alteingesessener Harsewinkeler, die Kunden im Rewe haben sich umgedreht und die Auseinandersetzung mitbekommen«, schildert Wolfes, dass es ihm heute noch nahe geht. Dass Wolfes das Einverständnis des Marktleiters hat, um das Grünzeug mitzunehmen, das hat den Detektiv nicht zum Umdenken bewogen. Auch ein Anruf beim Inhaber des Marktes, Stefan Alberts, während des Streits, änderte nichts. Schließlich ist Ingo Wolfes mit der Polizei aus dem Laden eskortiert worden. »Wie ein Verbrecher«, sagt er kopfschüttelnd.

Marktleiter findet, dass sein Ladendetektiv richtig gehandelt hat

Stefan Alberts, Inhaber der Rewe-Märkte an der Alten Brockhäger Straße und dem Prozessionsweg, findet, dass sein Ladendetektiv richtig gehandelt hat. »Ich war leider nicht dabei und habe die Geschichte nur am Rande mitbekommen«, nimmt Alberts Stellung zum Vorfall. Doch sei alles in dem Laden sein Eigentum – »auch das, was in den Mülleimern ist«, erklärt der Geschäftsmann die Rechtslage. Er habe den Detektiv schon einige Jahre bei sich beschäftigt und er sei noch nie negativ aufgefallen.

Dass er als Chef nichts von der Absprache zwischen Wolfes und dem Marktleiter (Kohlrabiblätter mitnehmen zu dürfen) wusste, dass sei »definitiv ein Kommunikationsproblem und sehr unglücklich gewesen«, sagt er. Der Marktleiter hat nochmal Kontakt zu Ingo Wolfes aufgenommen, nachdem Wolfes selbst das Gespräch am Samstagvormittag gesucht hatte. Leider ohne Ergebnis.

Wolfes: »Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Inhaber das so stehen lässt«, glaubt der Rentner immer noch nicht, was ihm da widerfahren ist. »Ich fühlte mich wirklich bedroht«, ergänzt der 68-Jährige. Rewe-Markt-Inhaber Stefan Alberts sieht keinen Grund, sich öffentlich zu entschuldigen.

Die Konsequenz ist, dass Wolfes nicht mehr im Rewe einkaufen geht. Und, dass die Mümmelmänner nun ihr Gemüse aus anderen Läden bekommen. »Leid tut es mir um die Verkäuferin an der Fleischtheke des Rewe. Die war immer so nett«, resümiert Wolfes.