Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (Stehend, in der Mitte) ruft zum Häkeln auf und findet jede Menge Mitstreiterinnen in Harsewinkel und den Ortsteilen. Eine erste Charge frisch gehäkelter Taschen ist auf dem Wochenmarkt verkauft worden. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Als Mitstreiterinnen konnte sie innerhalb kurzer Zeit mehr als 20 Mitglieder verschiedener Strickgruppen in Harsewinkel und Marienfeld gewinnen, die bei jeder Gelegenheit bunte Stricktaschen gehäkelt haben. Rund 100 Taschen lagen bei der Vorstellung der Aktion auf den Tischen im großen Sitzungssaal des Rathauses. Verkauft wurden die Häkeltaschen zum Stückpreis von fünf Euro erstmals auf dem Wochenmarkt in Harsewinkel.

Die Nachfrage war riesig. Ratzfatz waren die Taschen ausverkauft. Von dem Erlös sollen Bäume gekauft werden, die entweder im neuen Bürgerwald oder auf dem Gelände von baumlosen Kindergärten gepflanzt werden. Zwischen 250 und 300 Euro kostet durchschnittlich ein junger Baum, sagt Umweltberater Guido Linnemann.

Häkelspaß und Umweltschutz

»Wenn Plastik herrenlos wird, dann schadet es der Natur, denn es zerkleinert sich und wird zum Mikroplastik. Deswegen möchten wir möglichst viele Bürger zur Nutzung von Häkeltaschen überzeugen«, sagt Sabine Amsbeck-Dopheide. Weil sie für ihre Handarbeitsleidenschaft bekannt ist, dauerte es auch nicht lange, bis sich weitere Häkeldamen, beispielsweise aus der Marienfelder Montagsgruppe und von der kfd-Harsewinkel, an dem Taschenprojekt beteiligten. »Uns eint, dass wir gerne handarbeiten und zugleich einer gewissen sozialer Verantwortung in Sachen Umweltschutz nachkommen«, sagt Sabine Amsbeck-Dopheide.

Renate Müterthies betonte, dass das Herstellen von Häkeltaschen eine Menge Spaß bereite und man schon nach kurzer Zeit auch ein Ergebnis sehen könne. Karin Kirchner aus Marienfeld warb für den Einsatz einer Häkeltasche, die zusammengeknüllt in jede Jacke oder Handtasche passe. Maria Hübner aus Harsewinkel betonte, das sie von der Häkelidee begei-stert sei und sich deshalb sofort ans Werk gemacht habe. Dabei sei eine zweifarbige Häkeltasche mit reichlich Glitzerfäden entstanden. Bei überraschenden oder größeren Einkäufen sei so eine Tasche stets schnell zur Hand. Zudem könne man seine Einkäufe umweltfreundlich verstauen, sagt Gunhild Hinney. Einige ältere Handarbeitsdamen erinnerten sich, dass es solche Einkaufsnetze schon früher gegeben habe. Sabine Amsbeck-Dopheide regte an, einige Häkeltaschen im Oktober mit zum Besuch in die französischen Partnerstadt Les Andelys zu nehmen. »Dann könnten wir dort mal zeigen, was wir hier Schönes machen.« Wer hierzulande noch eine Tasche benötigt, kann sich im Vorzimmer der Bürgermeisterin im Rathaus melden. Dort ist Nachschub bereits eingetroffen. Irgendwann, wenn die fleißigen Handarbeiterinnen genug neue Taschen hergestellt haben, soll auch eine zweite Verkaufsaktion starten.

Um auch weiterhin Häkeltaschen, als modisch-lässige Alltagsbegleiter produzieren zu können, bittet die Bürgermeisterin um Garnspenden.