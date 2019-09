Wolfgang Schwake (links) und Ingo Riedel gehören zum Gründungsteam des neuen FDP-Ortsverbandes in Harsewinkel. Sie wollen künftig im Rat mitmischen. Foto: Westerwalbesloh

Von Elke Westerwalbesloh

Im November wollen die Liberalen sich in Harsewinkel neu gründen – »wir bereiten gerade alles für die Gründungsversammlung vor«, versichert Wolfgang Schwake, der als kommissarischer Sprecher erstmal die Geschicke der Gruppe leitet. 20 FDP-Interessierte hat er mit seinem Viererteam schon ins Boot holen können.

Der Rat ist das erste Ziel

»Die Wahlkreise könnten wir also schon besetzen«, berichtet Schwake, dass er zuversichtlich ist, die Partei für die nächste Kommunalwahl gut an den Start zu bringen. Immerhin hat er einen guten Draht zu Patrick Büker, dem FDP-Kreisvorsitzenden. Der gibt die nötigen Tipps. »Man muss ja viel beachten und einhalten, wenn man sich als Partei neu aufstellt«, pflichtet auch Unternehmer Ingo Riedel bei.

Denn um die FDP war es in Harsewinkel mit dem Ausscheiden von Martin Schwitallik lange ruhig geworden. Eine Zeit lang lenkte Barbara Flötotte noch die Geschicke des Ortsvereins.

Wer ist der Polit-Erfahrene?

Wolfgang Schwake war zu dieser Zeit noch in der heimischen CDU aktiv. Der 71-Jährige ist demnach kein Polit-Neuling. Schwake war von 1983 bis 1989 Bürgermeister der Stadt Tann (Rhön), von 1990 bis 1997 Gemeindedirektor in Schöppingen, von 1997 bis 1999 Stadtdirektor und anschließend bis 2004 Bürgermeister in Alsdorf. 2004 ist er bei der Harsewinkeler Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gegangen, unterlag aber Sabine Amsbeck-Dopheide.

Was haben sie vor?

Sie sind in Aufbruchstimmung, können sich sogar vorstellen – wenn alles läuft wie geplant – demnächst einen liberalen Bürgermeisterkandidaten zu stellen. »Doch soweit sind wir noch nicht«, verweist Riedel auf die Bodenständigkeit der Truppe. Riedel und auch Andreas Hanhart sowie Henrik Hanfgarn sind neu im politischen Geschäft. »Das bringt uns in Gesprächen oftmals eine ganz neue Sicht der Dinge ein«, weiß Schwake das zu schätzen und möchte den Bürgern keine verkrustete Politik bieten.

Innovativ, bürgernah, modern und gänzlich ohne Populismus – so betrachten sich die neuen FDPler. Erstmals Aufmerksamkeit haben die Männer nun mit einem Antrag erzeugt: Sie haben ein Mobilitätskonzept erarbeitet und dieses wird bei der nächsten Ratssitzung diskutiert.

Das Mobilitätskonzept

»Harsewinkel wächst, der Verkehr nimmt zu und der Wohlfühlcharakter in der Innenstadt geht durch die vielen Autos verloren«, fasst Riedel im Gespräch mit dieser Zeitung zusammen. Deshalb haben sie zwei Einbahnstraßen-Varianten ausgetüftelt, die die Innenstadt beruhigen sollen. Die erste Variante startet beim Kreisel der Gaststätte Poppenborg und zieht sich bis zum Rathaus entlang der Münsterstraße bis in die August-Claas-Straße hinein. Die zweite Variante umfasst zusätzlich den Ring rund um Brentrups Garten und die Dr.-Zurbrüggen-Straße.

»Wir wollen das alles in Absprache mit den Einzelhändlern auf den Weg bringen und uns auch gerne an das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) der Verwaltung anlehnen«, ergänzt Schwake. Bei allem was sie machen, haben sie zumindest jetzt schon einen Fan: FDP-Urgestein Reinhard Düspohl hat anlässlich seines 90. Geburtstages seine volle Unterstützung im Wahlkampf zugesagt.

Über weitere Interessenten würden sie sich freuen. Die angehende FDP in Harsewinkel ist erreichbar unter Tel. 05247/983120 (Wolfgang Schwake).