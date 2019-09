Harsewinkel (WB/sw). Mit einer echten Fleißarbeit sind derzeit die Mitarbeiter des Spezialentsorgungsunternehmens Wiesenmüller aus Thüringen beschäftigt: Sie entfernen aus den Freibad-Becken die mit PCB belasteten Farbschichten. Dies ist mühsam. »Es waren viele Farbschichten, die nicht so einfach abgeschliffen werden konnten«, sagt Christoph Dammann, Leiter der Fachgruppe Tiefbau im Rathaus.

Zunächst wird nun also gefräst, anschließend geschliffen. Noch bis Ende nächster Woche wird es dauern, bis die komplette belastete Farbe abgetragen ist. Auf dem Beckenboden kommen große Geräte zum Einsatz, an den Wänden wird die Farbe anschließend mit einer Handflex bearbeitet. Die Reste werden dann in einem speziellen Hochtemperaturofen verbrannt, erklärt Markus Raubart, ebenfalls von der Bauverwaltung.

Unterdessen ist das Abbruchunternehmen Loddemann bereits dabei, das Kinderbecken in seine Einzelteile zu zerlegen. Dieses war von der PCB-Belastung nicht betroffen, daher muss hier auch keine Farbe abgetragen werden. Das frühere Rutschebecken ist bereits farblos, an dieser Stelle haben Fräse und Schleifer schon ganze Arbeit geleistet. Wenn die Farbe komplett entfernt ist, werden die Beckenköpfe abgebrochen, anschließend ist der Edelstahlbeckenbauer am Zug. Läuft alles glatt, soll das für 4,7 Millionen Euro komplett sanierte Freibad zur nächsten Freiluftsaison fertig sein.