Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Der Gasthof Wilhalm, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1788 zurückgehen, ist ein altehrwürdiges Gebäude, so viel steht fest. Aber ist es auch ein denkmalwürdiges Gebäude? In dieser Frage waren sich die Politiker im Stadtrat uneinig.

Die UWG hatte beantragt, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern, um die Denkmalwürdigkeit des Gasthofes und der Scheune festschreiben zu können. Dahinter steckt der Gedanke, für ein denkmalgeschütztes Gebäude hohe Zuschüsse akquirieren zu können, erklärte UWG-Sprecher Johannes Sieweke in der Ratssitzung. Die Verwaltung hatte den Vorschlag gemacht, das Thema zunächst im Planungs- und Bauausschuss zu beraten, dort alle Vor- und Nachteile zu betrachten und es dann erneut dem Stadtrat vorzulegen. So kam es am Ende auch. Allerdings gegen den Willen der CDU. Denn diese lehnte die Unterdenkmalstellung ab.

Bisheriger Eigentümer wehrte sich

»Der bisherige Besitzer, der den Gasthof über 50 Jahre betrieben hat, hat sich mit Händen und Füßen gegen den Denkmalschutz gewehrt, weil er so ein Verfahren ähnlich einer Enteignung empfand. Für uns macht Denkmalschutz zumindest im Moment auch keinen Sinn. Vielleicht, wenn das Gebäude durchsaniert ist, aber nicht vor einer Baumaßnahme«, sagte dazu Dieter Berheide.

Stadt muss Denkmalschutz überprüfen

Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide wies allerdings darauf hin, dass die Stadt die Verpflichtung habe, die Denkmalwürdigkeit untersuchen zu lassen – umso mehr, nachdem die Stadt den Gasthof gekauft hat. »Als das Gebäude noch in Privateigentum war, haben wir auf den Wunsch des Eigentümers Rücksicht genommen«, begründete sie, warum in dieser Hinsicht bislang noch nichts passiert ist. Berheide forderte, dass man im Fall einer Unterschutzstellung den Passus aufnehmen müsse, dass das Gebäude als Gasthof betrieben werden müsse: »Das ist Tradition.«

Allerdings, machte Andreas Harneke, der bei der Stadt für Denkmalschutz zuständig ist, bereits deutlich, dass man eine Nutzung nicht unter Schutz stellen könne, nur das Gebäude und allenfalls noch die Einrichtung. Wenn man zum Beispiel die historische Theke unter Denkmalschutz stellen würde, wären manche Nutzungen für dieses Gebäude von vornherein ausgeschlossen.