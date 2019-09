Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Alte Bausubstanz zu schützen, neue Gebäude nicht nur dem Gestaltungswillen der Investoren zu überlassen, dem Wegfall von Wohn- und Geschäftshäusern zugunsten von Altenpflege- und Betreuungseinrichtungen in der Innenstadt wirksam zu begegnen – all das sind Wünsche, die die heimischen Politiker mit Blick auf die Innenstadtentwicklung geäußert haben.

Um diese Wünsche zu realisieren, soll nun ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet werden. Der Stadtrat hat dieses am Donnerstagabend auf den Weg gebracht.

In Harsewinkel brennen den Politikern einige Themen besonders auf den Nägeln: die Schaffung attraktiver Gastronomie mit Außenflächen, die Begrenzung der Ansiedlung von »Teestuben« und Wettbüros, einige Bedarfe im Einzelhandel (Fahrradladen mit Werkstatt, Herrenbekleidung, Schuster, Dessous, Lederwaren), weniger Verkehr im Zentrum und mehr Freiraum für Fußgänger und Radfahrer, die Sperrung des Alten Marktes für den Durchgangsverkehr sowie zu schaffende Veranstaltungsbereiche im Freien und Freiflächen für Jugendliche mit Aufenthaltsqualität. Diese Handlungsfelder wurden in einem nicht-öffentlichen Workshop erarbeitet.

Ohne ISEK keine Städtebaufördermittel

»Aus einem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept lassen sich Verbesserungsmaßnahmen für die Innenstadt ableiten. Es erleichtert spätere Entscheidungen, wenn es um konkrete Baumaßnehmen geht«, verdeutlichte Carsten Lottner von der Deutschen Stadt- und Grundstückentwicklungsgesellschaft (DSK), der den nicht-öffentlichen Workshop moderiert hatte und die Erarbeitung des ISEK begleiten wird. Außerdem wies der Experte auf einen immensen Vorteil hin: »Das ISEK bietet die Möglichkeit, Städtebaufördermittel zu beantragen. Ohne ISEK geht das nicht. Der Fördersatz liegt aktuell bei 50 Prozent.«

Im Rahmen dieses Konzeptes wäre es auch denkbar, dass Eigentümer Gebäudemodernisierungen steuerlich geltend machen können – und damit eventuell neue Geschäftsleute anlocken. In anderen Städten, sagte Lottner, seien mit ISEK schon Straßen, Wege und Plätze umgestaltet, Gebäude in Stand gesetzt oder auch abgerissen worden. In Versmold wird über ISEK-Fördermittel die Stadtbibliothek saniert. Es sei aber nicht möglich, so Lottner, mit dem neuen Konzept bestehende Teestuben oder unerwünschte Einrichtungen rauszubekommen.

Bürger können in zwei Foren mitarbeiten

Das ISEK auf den Weg zu bringen, wird etwa sechs bis neun Monate dauern und die Stadt etwa 40.000 bis 45.000 Euro kosten. Festgelegt wird dann ein Bereich, für den das ISEK gilt. In zwei Bürgerforen sollen alle Harsewinkeler mitarbeiten können. Lottner sprach davon, dass der »Fahrplan« dann für acht bis zehn Jahre gelte. Die Politiker äußerten die Hoffnung, die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Ralf Dräger (SPD): »Durch unsere ›gute Stube‹ rauschen die Autos, wir haben ein Verkehrsproblem. Man muss nicht mit dem Auto bis zur Ladentheke fahren können.«

Heinz Bünnigmann (CDU) war der einzige, der gegen das ISEK stimmte. Er meinte, es sei schon viel versucht worden, gegen Leerstände könne man mit so einer Planung nichts machen, dafür müsse kein Geld ausgegeben werden. »Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.«