Paul Janke, der im Jahr 2012 als »Bachelor« in der gleichnamigen RTL-Sendung bekannt geworden ist, kommt nach 2016 erneut als prominenter Gast zur Players Night in Marienfeld. Foto: dpa

Marienfeld (WB). Die Promis geben sich Jahr für Jahr bei der Players Night am Abend vor dem Klosterpfortencup in Marienfeld die Klinke in die Hand. Begegnungen, Entertainment und Emotionen versprechen die Veranstalter um Hoteldirektor Christopher Schemmink für Mittwoch, 2. Oktober.

Einlass ist ab 19 Uhr, moderiert wird die Veranstaltung von Sportreporter-Legende Hansi Küpper. Jedes Jahr mit von der Partie ist zum Beispiel »der weiße Brasilianer« Ansgar Brinkmann. Und auch drei mal zwei WESTFALEN-BLATT-Leser haben die Chance, dabei zu sein. Diese Zeitung verlost Tickets.

Sein Kommen zugesagt hat bereits Paul Janke, der 2012 als »Bachelor« in der gleichnamigen RTL-Sendung erstmals in Erscheinung trat. Inzwischen hat er sein Talent auch bei »Let’s Dance« unter Beweis gestellt, außerdem tritt er als strippender Chippendale auf. Vor drei Jahren war er bereits beim Klosterpforten-Cup dabei, damals war er vor allem bei den weiblichen Gästen ein begehrtes Fotomodell für Selfies. In diesem Jahr tritt »Bachelor« Janke auch als Glücksfee in Erscheinung: Bei der Players Night, die erstmals im neuen Klosterforum stattfindet, lost er die Gruppen für den folgenden Turniertag aus. Und am Ball ist er dann auch: Als Kapitän führt er das Team des Titelsponsors BKK Mobil Oil aufs Feld.

Wer bei der Players Night dabei sein möchte, schreibt bis Mittwochabend, 25. September, eine E-Mail an die Adresse harsewinkel@westfalen-blatt.de. Folgende Frage sollte richtig beantwortet werden: Durch welche RTL-Sendung wurde Paul Janke bekannt? Die glücklichen Gewinner werden ausgelost und bekommen die Karten per Post. Daher bitte auf jeden Fall die komplette Adresse angeben. Viel Glück!