Von Elke Westerwalbesloh

In einem Antrag haben die Sozialdemokraten um Sprecher Reinhard Hemkemeyer das Thema aufgegriffen, welches nun im Schul- und Sportausschuss am Mittwochabend auf der Tagesordnung steht. Sie wollen ganz genau wissen, ob die Kunstrasenplätze in Harsewinkel betroffen sind, was eine Sanierung kosten würde und ob es eventuell Fördermittel für eine bevorstehende Sanierung gibt?

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat inzwischen zum möglichen Aus für Kunstrasenplätze wegen eines Mikroplastik-Verbots Stellung bezogen. Der Amateurfußball kann weiter wie gewohnt stattfinden – ein Verbot bestehender Kunstrasenplätze sei durch die Europäische Chemikalienagentur und die Europäische Kommission nicht geplant.

Die Gefahr für Harsewinkel scheint damit gebannt. Doch beantwortet die Verwaltung um Silvia Lobert mit Bezug auf einen Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW die Fragen der SPD.

Sind heimische Plätze betroffen? In Harsewinkel gibt es vier Kunstrasenplätze auf drei Sportanlagen, zwei in Harsewinkel, einen in Greffen, einen in Marienfeld. »Hinzu kommt noch das Kleinspielfeld im Moddenbachtal«, ergänzt Silvia Lobert. Der Platz in Marienfeld wurde vor 15 Jahren erbaut und mit Quarzsand aufgefüllt. Die Kunstplätze in Harsewinkel wurden mit Sand- und Kunststoffgranulat aufgefüllt, auch das Kleinspielfeld im Moddenbachtal. Der Kunstrasenplatz in Greffen wurde bereits saniert und in diesem Zuge mit Sand-Korkfüllstoff versehen.

Lobert lässt in ihren Ausführungen wissen, dass es einen Bestandsschutz gebe und nur neu angelegte Plätze alternative Füllstoffe enthalten müssen. »Damit gibt es in Harsewinkel für die Kunstrasenplätze kein Verbot der Nutzung und keine Verpflichtung zur Sanierung«, fasst sie zusammen. Ferner sei die Stadt bemüht, dass durch feinste Siebe möglichst alle Bestandteile abgefangen werden, damit sie nicht über die Drainage an den Plätzen ins Gewässer gelangen.

Was kostet eine Sanierung? Sollte eine Sanierung doch noch zum Tragen kommen, dann würden die beiden Kunstrasenplätze in Harsewinkel ausgebürstet und das vorhandene Granulat abgesaugt. Anschließend würden die Plätze mit Quarzsand aufgefüllt. Es würden dann Kosten von 32.000 bis 45.000 Euro für einen Platz inklusive Entsorgung entstehen.

Gibt es Fördermittel für eine Sanierung? Die Aussichten auf Fördermittel sind wohl schlecht. »Die Sanierung belasteter Plätze wäre aus der Sportpauschale, die jede Kommune jährlich erhält, zu finanzieren«, schließt Fachfrau Silvia Lobert ab.