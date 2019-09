Harsewinkel-Greffen (GG). Um in diesem Jahr erstmals die Sauerkrautproduktion zu steigern, braucht der Bürgerverein Greffen mehr Steingut- und/oder Ton-Gärtöpfe mit Deckel und Wasserrinne. Das Fassungsvolumen sollte zwischen zehn und 50 Liter betragen.

Das Sauerkraut-Stampfen findet am Donnerstag, 3. Oktober, ab 14 Uhr im Rahmen des Weinfestes am Bürgerhaus in Greffen statt. Jeder Interessierte ist herzlich zur traditionellen Verarbeitung von Weißkohl zu Sauerkraut eingeladen.

»Wir haben nur noch acht von einst mehr als zwölf Gärtöpfen. Im Laufe der Jahre hat sich der Bestand leider dezimiert, so das wir nun dringlich nach neuen Gärtöpfen suchen«, sagen Egbert Heinrichs, Vorsitzender des 1993 gegründeten Bürgervereins, und Sauerkraut-Experte Günter Pohlschmidt. Ein weiterer Grund ist eine geplante Steigerung der Sauerkrautproduktion von bisher 150 auf 200 Kilo. Wer Gärtöpfe abzugeben hat, kann sich zwischen 9 und 18 Uhr unter Tel. 02588/497 bei Günter Pohlschmidt melden. Die Abholung erfolgt über den Bürgerverein.