Von Elke Westerwalbesloh

Die 46-Jährige freut sich auf den neuen Job mit den vielen verschiedenen Aufgaben. Zur Direktorenstelle gehört es ebenso in die Klassen zu gehen und zu unterrichten, wie auch das Organisatorische zu übernehmen. 159 Schüler besuchen derzeit die Marienschule. »Die Klassen sind sehr klein«, schwärmt Rauh geradezu von den gerade einmal 17 bis 22 Schülern pro Klasse.

Daniela Rauh kommt eigentlich aus Bayern, hat ihr Lehramtsstudium in Amerika begonnen und schließlich in Augsburg fortgesetzt. Dort hat sie ihr Studium abgeschlossen und ihre erste Stelle als Grundschullehrerin angetreten. »Ich habe dort erstmal in den beruf hereingeschnuppert und kann nur sagen, dass ich die Arbeit mit den Kindern liebe«, erzählt Rauh im Gespräch mit dieser Zeitung. In Augsburg war sie auch für die Ausbildung der Lehramtsanwärter zuständig.

Vor acht Jahren ist sie dann »der Liebe wegen«, wie sie sagt, nach Rheda-Wiedenbrück gezogen. Zwei Jahre lang hat sie als Konrektorin an der Grundschule Pavenstädt als Konrektorin gearbeitet. »Und mich natürlich schon weiterbilden lassen«, erklärt sie, dass sie für den Job als Direktorin eine zweijährige Weiterbildung machen musste. »Sogar eine Prüfung musste ich ablegen«, berichtet Rauh, dass schon so mancher an dieser gescheitert ist.

Daniela Rauh findet, dass sie mit der Marienschule »echtes Glück« gehabt hat. Ihr Fahrtweg zur Schule sei überschaubar, sie habe ein tolles zehnköpfiges Team zur Seite und sehr engagierte Eltern. »Ich bin noch nicht lange hier, aber soviel habe ich schon mitbekommen, dass die Eltern hier ehrenamtlich einige Projekte stemmen«, verrät sie. »Und es gibt an unserer Schule Fachräume«, schwärmt sie von den Möglichkeiten, Sachunterricht in einem dafür vorgesehenen Raum unterrichten zu können.

Was ihr noch an der kleinen, ländlichen Schule fehlt, das ist die Digitalisierung. »Das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt und welches ich angehen möchte«, spricht sie über ihre Vorhaben. Die Kinder sollen künftig auch an Tablets arbeiten. »Das bringt die heutige Zeit mit sich und man darf sich davor nicht verschließen«, hofft sie auf die gute Mitarbeit in ihrem Team. »Das unterstützt mich jetzt schon wo es nur kann. Einfach toll!«.