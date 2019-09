Von Stefanie Winkelkötter

Am Dienstag ist er mit Sack und Pack ins Pfarrheim eingezogen, hat schon verschiedene Sitzungen und Treffen gehabt, aber nun ist er erst einmal wieder weg: Von Sonntag an pilgert er auf dem Jakobsweg. 730 Kilometer will er zurücklegen, am 30. Oktober, so der Plan, ist er zurück. Offiziell in sein Amt eingeführt wird Pollmann am Sonntag, 3. November, in einem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in der St.-Lucia-Kirche beginnt.

Umzug ins frühere Schwesternheim steht an

Auch dann wird er noch nicht alle Umzugskartons ausgepackt haben. Denn sein Aufenthalt im Pfarrhaus ist nur eine Art Zwischenstopp: Pfarrer und Gemeindebüro ziehen demnächst ins frühere Schwesternwohnheim direkt gegenüber dem Kirchenportal um. »Die Genehmigungen liegen vor, ich hoffe, dass der Umbau bald starten kann«, sagt der 47-Jährige. Was mit dem jetzigen Pfarrhaus passiert, steht noch nicht fest.

Pfarrer André Pollmann hat schon einige Stationen hinter sich. Und doch ist sein Umzug nach Harsewinkel fast ein bisschen wie »nach Hause kommen«. Denn gebürtig stammt Pollmann aus Gütersloh, aufgewachsen ist er in Herzebrock, groß geworden in der Kirchengemeinde St. Christina. Er war Jungkolpinger, Messdiener und in der Jugendarbeit aktiv. Sein Abitur baute er am Einstein-Gymnasium in Rheda-Wiedenbrück, studierte danach erst Jura, bemerkte aber bald, dass das nichts für ihn ist.

Pfarrer wollte näher bei seinen Eltern sein

Nach einer einjährigen Zeit bei der Bundeswehr studierte er Theologie in Münster und wusste lange nicht, wohin es für ihn wirklich gehen sollte. Nach dem Studium absolvierte er ein Praktikum bei einem Pfarrer in Moers, begann danach seine praktische pastorale Ausbildung im Bistum Münster. Sein Gemeinde- und Diakonjahr verbrachte er in Geldern am Niederrhein, war danach vier Jahre Kaplan in Nordwalde im Kreis Steinfurt, wurde dann stellvertretender Ausbildungsleiter im Priesterseminar in Münster, anschließend wechselte er in die dortige Studierendengemeinde.

2017 schließlich ging der Pfarrer nach Haltern. »Dann wollte ich näher bei meinen Eltern sein«, schildert er seine Beweggründe, über einen Wechsel nachzudenken. Er hatte sich vorgestellt, irgendwann zu wechseln, nicht unbedingt sofort. Da aber sein Vorgänger in St. Lucia, Marc Heilenkötter, die Gemeinde nach eineinhalb Jahren wieder verlassen wollte, bot sich direkt die Gelegenheit. Pollmann: »Ich habe die Chance gern angenommen und gehe frohen Mutes ans Werk. Und ich habe vor, länger zu bleiben.«

Die Gemeindemitglieder können sich auf einen modernen, offenen Pfarrer freuen, einen echten Teamplayer, der auch voll hinter der in Harsewinkel vorbildlich funktionierenden Ökumene steht. Und der sich auch Fortschritten nicht verschließt. Auch aus diesem Grund ist er froh, im Bistum Münster zu sein und nicht im konservativeren Bistum Paderborn. Er will die biblische Botschaft vermitteln, aber durchaus in neuer Form – damit sich nicht noch mehr Menschen von der Kirche abkehren als schon geschehen.