Harsewinkel: Zwei Tote bei Verkehrsunfall Fotostrecke

Foto: Gabriele Grund

Nach Auskunft der Polizei waren die beiden in Versmold lebenden Rumänen mit einem Ford Fiesta auf der Versmolder Straße, aus Richtung Versmold kommend in Fahrtrichtung Greffen unterwegs, als der 20-jährige Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Kleinwagen rutschte nach rechts in den Graben, riss ein Verkehrszeichen aus der Halterung und prallte mit voller Wucht auf der Fahrerseite gegen einen Baum. Dabei wickelte sich der Kleinwagen förmlich um den Stamm.

Die beiden Männer waren auf der Stelle tot. Um die Leichname aus dem völlig deformierten Wrack bergen zu können, schnitten Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzuges Greffen das Dach vom PKW ab. Wie heftig der Aufprall gewesen sein muss, zeigte auch der herausgerissene Motorblock, der einige Meter vom PKW entfernt in dem Waldstück lag. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch. Die Versmolder Straße ist in beide Richtungen gesperrt.