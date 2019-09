Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Durch Veränderungen sollen sich neue Chancen ergeben: Damit die katholische Pfarrei St. Lucia Harsewinkel mit immer weniger Priestern und Kirchenmusikern in den vier Filialkirchen St. Johannes Greffen, St. Paulus Harsewinkel, St. Lucia Harsewinkel und St. Marien in Marienfeld auch künftig verlässlich Gottesdienste mit musikalischer Begleitung feiern kann, wird am Samstag, 30. November, dem Vorabend des ersten Adventsonntages, eine neue Sonntagsgottesdienstordnung in Kraft treten.

Die Eucharistiefeiern werden künftig jeden Samstag um 17 Uhr in der St. Johannes-Kirche in Greffen, 18.30 Uhr in der St. Paulus-Kirche in Harsewinkel sowie jeden Sonntag um 9 Uhr in der St. Lucia-Kirche in Harsewinkel sowie 10.45 Uhr in der Abteikirche St. Marien in Marienfeld gefeiert. Die Abendmesse um 19 Uhr in Marienfeld bleibt bestehen.

Ab November nur noch zwei Kirchenmusiker für die vier Filialkirchen

Anlass dieser Neuordnung ist unter anderem die Tatsache, dass ab November mit Kantor Andreas Müller und Winfried Klasmann nur noch zwei Kirchenmusiker für die vier Filialkirchen zur Verfügung stehen, weil sich Kirchenmusiker Josef Stegt in den Ruhestand verabschiedet. »Damit die Musiker auch weiterhin alle Sonntagsgottesdienste musikalisch mitgestalten können, müssen die Gottesdienstes so stattfinden, dass es die Musiker auch zeitlich schaffen«, erklärt Pater Gottfried Meier.

Hinzu kommt, dass Pater Paul Varghese aus Greffen von Januar bis Anfang Mai 2020 eine Auszeit in seiner indischen Heimat nehmen wird. »Wir alle gönnen ihm das von Herzen, aber in der Zeit haben wir eben vier Monate lang einen Priester weniger. Vom Bistum wurde uns diesbezüglich schon signalisiert, dass wir keine Aushilfe bekommen«, so Pater Gottfried Meier.

Ein Jahr wurde an der Neuregelung der Zeiten geplant

Ein Jahr wurde mit Kirchenmusikern und Seelsorgern an der Neuregelung der Zeiten geplant, damit der hohe Wert der Eucharistie aber auch der musikalischen Begleitung, die eine enorme Qualität für jeden Gottesdienst darstellt, erhalten werden kann. Bevor die ausgearbeiteten Strategien im erweiterten Seelsorgerteam, im Pfarreirat und Gemeindeausschüssen vor den Sommerferien für zunächst zwei Jahre auf Probe mit großer Mehrheit beschlossen wurden, waren sie lange intensiv diskutiert worden. Natürlich sei allen Entscheidern bewusst, dass die neue Gottesdienstordnung nicht überall auf Zustimmung stoßen werde, doch die Personalsituation zwinge zu diesen Neuerungen. Man werbe deshalb darum, sich auf die neue Ordnung einzulassen, erklärt Pater Gottfried Meier.

Auch Priester werden immer rarer

Nicht nur Kirchenmusiker werden immer rarer, auch das sinkende Interesse an einer Priesterwerdung setzt den Kirchen in Sachen Stellenbesetzungen zu. »Uns lag es am Herzen, dass wir ein Gottesdienstordnungsmodell finden, das für die nächsten Jahre tragfähig ist, damit auch in Zukunft in jeder Kirche eine Sonntagsmesse gefeiert werden kann.«

Die Gottesdienstordnung in der Pfarrei St. Lucia in Harsewinkel wurde in den vergangenen 20 Jahren zum zweiten Mal geändert. Im Sommer 2021 soll die neue Sonntagsgottesdienstordnung noch einmal von den Gemeindeausschüssen auf Prüfstand gestellt werden.