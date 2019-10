Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Geburtstag gefeiert und ungebrochene Lust auf Gesang bekundet: Schöner als mit ihrem Jubiläumskonzert »Zwanzig« am Samstagabend konnten die mehr als 20 Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores »Takt & Töne« ihre Freude am Singen nicht vermitteln.

Zwei Stunden brillierte die Chorgemeinschaft in der Aula des Gymnasiums mit einem gelungenen Spaziergang durch die Welt ihrer Anfänge und Moderne. Es war das insgesamt zehnte Konzert seit Bestehen des Chores in Harsewinkel. Der Chor wurde im Oktober 1999 von der Bielefelder Chorleiterin Ruth Wohlhüter als »Querbeat« gegründet. Über 30 Frauen und Männer bekundeten Interessen und trafen sich zu regelmäßigen Proben in den Räumen der Musikschule Brokamp.

Eines der ersten Lieder war Harry Belafontes »Come back Liza«, das nach der ersten Probe schon nahezu perfekt dreistimmig erklang. Am Samstag sangen die Sänger dieses Lied, in Erinnerung an die Anfänge des Chores, natürlich auch. Dafür gab es von den vielen Zuhörern genauso viel Applaus wie auch für das von Hildegard Telahr komponierte und von Robert Sund in Satz und Musik verpackte Geburtstagsständchen »Takt und Töne«.

Auch ehemaligen Chormitglieder stimmen ein

Besonders erfreut waren die Aktiven über die Teilnahme der ehemaligen Chormitglieder Christiana Barthel-Jennen (Alt), Petra Jennen-Huster (Alt), Anselma Schmitz (Sopran), Bernhard Schulte (Bass) und Sabrina Weddeling (Sopran) sowie Marvin Dirkorte am Klavier, Jürgen Homeyer an der Gitarre und Monika Strautmann an den Percussions. Eine schöne Bereicherung waren auch Monika König am Klavier und Karin Rochner an der Querflöte, die von der Musikschule »Im Kirchspiel« die zwei Stück »Sicilienne« und »Night and Day« zum Geburtstagskonzert beisteuerten.

Von der Musikschule Gütersloh waren Musikschullehrer Matthias Böhnhardt, Klaus Baumgart, Christel Birgel, Ulrike Breulmann, Daniela Feldmann und Katrin Jung als Saxophongruppe »Saxobunt« in einem hörenswerten Zwischenspiel mit »Guantanamera«, »Morning has Broken«, »Aura Lea« und »Bill Bailey« vertreten.

Claudia Horstmeier dirigiert die Sänger seit März 2016

Mit einer bunten Mixtur aus barockem Volkstanz über Klassiker bis hin zu modernen Evergreens und Welterfolgen sang sich »Takt & Töne« unter dem pointierten Dirigat von Claudia Horstmeier, die im März 2016 die Nachfolge von Marina Kai übernommen hat, in die Herzen der Zuhörer. Eine Fülle von klanglichen Harmonien, Emotionen und Vielfalt, aber auch ein fröhliches und zwangloses Miteinander machten den Abend so besonders.

Durch intensive Probenarbeit optimal auf dieses Konzert vorbereitet, bestach die Sängergarde durch eine stets ausgewogene Tonbalance, gesangliche Souveränität und Professionalität. Lieder wie der Eröffnungssong »Bourée für W.A«, aber auch »El Haderech«, »Bridge Over Troubled Water«, »Chasing Cars«, »I Have a Dream« und »Ami Reviens« wurden, je nach Kompositionsanforderung, kraftvoll oder auch melancholisch wiedergegeben.