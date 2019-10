Die Mitglieder des Vogelschutz- und Zuchtvereins Harsewinkel bereiten sich seit Mittwoch tatkräftig auf die bevorstehende Ortsschau in der Mehrzweckhalle vor. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Die Besonderheit ist, dass mit Kanarien, Exoten, Europäischen Vögeln, Wellensittichen und Großsittichen der Öffentlichkeit nicht nur ein breit gefächerter Rassemix präsentiert wird, rund 200 Tiere werden im Vorfeld drei speziell geschulten Zuchtrichtern für Bewertungen vorgestellt.

Offizielle Eröffnung am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr

Die offizielle Eröffnung der Vogelschau und Siegerehrung der besten Züchter ist am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr. Die Öffnungszeiten für die Ausstellung in der Harsewinkeler Mehrzweckhalle sind Samstag, von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Jeder interessierte Tierfreund ist hierzu eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgen die Frauen der Vereinsmitglieder. Sie bieten selbstgebackenen Kuchen und Kaffee an. Zudem wird es eine Tombola geben.

Besonderer Hingucker: die neun mal vier Meter große Freiflug-Voliere

Damit die Ausstellung für die erwarteten Besucher ein schönes Erlebnis wird, haben alle der 21 Vogelvereinsmitglieder seit Mittwoch viele ehrenamtliche Stunden investiert, um die Mehrzweckhalle attraktiv zu gestalten. Dabei wurden nicht nur unzählige Ausstellungskäfige, Stellwände und Großvolieren aufgebaut. Auch wurden große Mengen von Sträuchern, Büschen, Tannen, Ästen und Laub zu einem herbstlichen Arrangement dekoriert. Ein besonderer Hingucker ist die neun mal vier Meter große Freiflug-Voliere, in der die Harsewinkeler Züchter ihre schönsten Tiere ausstellen.

Während der zwei Ausstellungstage stehen die Vereinsmitglieder bereit, um interessierten Gästen einen Überblick über die bunte Vogelwelt zu geben. Diesjähriger Schwerpunkt sind die vom Vogelverein aufgehängten Nistmöglichkeiten für Steinkäuze und Turmfalken. Zudem wird es Infos und Beratungen rund um das Thema Winterfütterungen geben.

Imkerverein berichtet über Bienenzucht

Aufgrund des großen Zuspruchs im Vorjahr wird auch diesmal wieder der Harsewinkeler Imkerverein dabei sein, um über Bienenzucht und Honiggewinnung zu berichten.