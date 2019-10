Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Gleich eine doppelte Premiere konnte der Claas-Rentner Club (CRC) am Samstag mit seinem beliebten Oktoberfest feiern. Nicht nur, dass die rund 250 CRC-Mitglieder und Ehrengäste erstmals im Atrium auf dem Claas-Werksgelände feiern durften, auch Cathrina Claas-Mühlhäuser (44), Tochter von Helmut und Erika Claas und Vorsitzende des Claas Aufsichtsrates, fieberte einer Premiere entgegen.

Sie führt den ersten Fassanstich ihres Lebens durch. Vier gezielte Schläge brauchte Cathrina Claas-Mühlhäuser, bis das Bier in Strömen in die großen Maßkrüge floss. Assistiert wurde ihr vom Jägerhof-Wirtepaar Frank und Marion Johannsmann, in deren Festzelte einst die Claas-Oktoberfeste stattfanden.

Die musikalischen Wiesenschlager für die muntere Claas-Rentnerschar lieferten die Musiker der Katastrophen-Band aus Glandorf. Sie spielten erstmals beim Claas-Oktoberfest auf. »Ihr, die aktiven Mitglieder, verleiht mit eurem Besuch diesem CRC-Oktoberfest ein besonderes Gewicht. Ihr seid es, die unserem CRC-Club so stark machen«, begrüßte der Vorsitzende des Claas-Rentner-Clubs, Günther Mielczarek die Gäste. Saatengrün sei für ihn mehr als eine Farbe, denn auch im Ruhestand blieben die Mitarbeiter dem Familien-Unternehmen Claas verbunden, betonte der gut gelaunte Vorsitzende. Er warb dafür, auch weiterhin ein harmonisches und aktives Miteinander zu pflegen, damit die Gemeinschaft auch zukünftig ein aktives CRC-Clubleben innerhalb der großen Claas-Familie erfahre. Nicht einsam, sondern gemeinsam sei die Devise, rief Günther Mielczarek den Besuchern zu.

Im Atrium beginnt eine neue Oktoberfest-Ära

Mit dem Umzug ins Atrium läutete der CRC nicht nur eine neue Oktoberfest-Ära ein, auch innerhalb von Claas stelle man sich mit wachsamem Blick und stetigen Neuerungen auf die weltweiten Markttendenzen ein, sagte Cathrina Claas-Mühlhäuser. Besonders stolz sei sie auf die gelungene Markteinführung des neuen Hochleistungsmähdrescher Lexion. »Es war die größte Produkteinführung seit 25 Jahren und ist die herausragende Leistung eines großen Teams, die Technologieführerschaft mit Kundennutzen verbunden hat«, erklärte Claas-Mühlhäuser. Im Ergebnis sei das neue Gefährt Maschinenbau vom Feinsten und eine digital vernetzte Fabrik auf Rädern, die unterschiedlichste Fruchtarten und Erntebedingungen gerecht werde.

Acht Jahre habe das von immenser Komplexität geprägte Projekt gedauert. Das sich der Aufwand gelohnt hat, zeige das große Interesse. Leiden würde das Unternehmen noch immer unter den Nachwirkungen der Dürre des Jahres 2018.