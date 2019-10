Warum moderieren Sie eine Veranstaltung wie die Miss 50plus?

Frauke Ludowig: Ich bin selbst über 50 und ich finde die Message der Wahl einfach toll. Frauen jeden Alters können schön sein. Außerdem geht es bei der Wahl zur Miss 50plus nicht nur um Äußerlichkeiten: Die Damen sind authentisch, haben ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen.

Was ist bei einer Frau mit 50 anders schön als bei einer Frau mit 20?

Ludowig: Ich finde, dass Frauen jenseits der 50 eine andere Ausstrahlung haben – oftmals eine zufriedenere, weil sie sich selbst gefunden haben und entspannter sind. Jüngere Frauen suchen oft nach Perfektion – und die gibt es nicht. Dabei sehen sie manchmal angestrengt aus. Wenn ich mir Bilder von früher anschaue, finde ich fast, dass ich älter aussehe als heute (lacht). Ich finde mich heute auf jeden Fall schöner als noch mit 20.

Hat auch die Art, wie man sich kleidet, einen Einfluss darauf, ob man so alt ist, wie man sich fühlt?

Ludowig: Ich höre häufiger, dass Frauen über 50 sich fragen, ob sie den neuesten Trend noch tragen können – na klar können sie das! Sicherlich muss man nicht alles mitmachen, aber man darf sich auch mal was trauen. Es hat bei mir auch ganz schön lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was mir gut steht oder was eher nicht.

Was tun Sie für ihre Schönheit?

Ludowig: Ich bin wirklich entspannt: Viele kasteien sich mit ihrer Ernährung, ich gehöre nicht dazu. Ich esse, was mir schmeckt, gerne auch mal Süßes. Sport und Bewegung versuche ich täglich in meinen Alltag zu integrieren; manchmal ist es halt nur die Treppe. Ansonsten bin ich als Mutter zweier Kinder sowieso immer in Bewegung. Aber mein Schönheitsschlaf, der ist mir besonders wichtig.

Die Misswahl 50 plus am Wochenende stand unter dem Motto ›Timeless Beauty« – also ›zeitlose Schönheit‹. Was bedeutet das für Sie?

Ludowig: Ich glaube, dass wahre Schönheit in der Tat von innen kommt und zeitlos ist. Wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und mich gut fühle, dann strahle ich das auch aus – ganz unabhängig vom Alter.